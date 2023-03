Botola Pro D1 : Bonnes opérations de l’ASFAR et du Raja

Précieuses victoires de l’IRT et du MCO

06/03/2023

L'Association sportive des FAR a battu le Difaâ d'El Jadida par un but à zéro et s'est octroyée 3 points samedi, pour le compte de la 19e journée de la Botola Pro D1, au stade El Abdi d'El Jadida.

La victoire a été obtenue grâce à Ahmed Hamoudane, auteur du seul but du match en faveur de l'Association sportive des FAR à la 71e minute.



Au terme de cette rencontre, les Militaires, 43 points, se maintiennent à la première place du classement, tandis que le DHJ occupe la 11e place avec 21 points.



Le Raja n’a pas été en reste après avoir surclassé le Chabab de Mohammédia par un but à zéro au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca. L’unique but de la partie a été signé Naoufel Zarhouni à la 50e minute.

En bas du tableau, le Mouloudia d'Oujda a battu par deux buts à zéro le Hassania d'Agadir, en match disputé au stade d'honneur d'Oujda.



L'équipe de l'Oriental a débloqué le compteur dès la 9e minute avec une réalisation de Paul Bassene. Elle a ensuite augmenté son avance par Hicham Marchad à la 88e minute.

Suite à cette rencontre, le Mouloudia d'Oujda grimpe à la 13e place, tandis que le HUSA est 14.

Bonne opération également de l’Ittihad de Tanger qui a eu raison, au stade Saniet Rmel de Tétouan, de l'Olympic de Safi par deux buts à un.



L’IRT a débloqué le compteur à la 41e minute avec une réalisation de Rebja. Le club du Requin bleu est revenu à la marque à la 62e minute grâce à Youssef Michte. Les Tangérois ont repris l’avantage à la 81e minute grâce à un but de Sofiane El Mouedden.

L'Olympic de Safi a terminé le match en infériorité numérique après l’expulsion d’Abdoulaye Diarra à la 45e minute.



Suite à ce match, l'IRT, 8 points, reste à la dernière place, tandis que l’OCS se maintient à la cinquième place avec 29 points.

Quant au match avancé vendredi au complexe de Fès entre le MAS et le FUS, il s’est soldé sur un nul blanc, sachant que l’équipe rbatie a raté un penalty.



Il convient de rappeler en dernier lieu que les matches OCK-JSS et UTS-MAT devaient avoir lieu hier, alors que l’opposition RSB-WAC est programmée pour le 15 mars, et ce en raison de l’engagement des Rouges en Ligue des champions africaine.



T.R avec MAP