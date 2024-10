Botola : Le huis clos à l’affiche

04/10/2024

La Botola Pro D1 de football se poursuivra en cette fin de semaine pour le compte de la cinquième journée qui sera marquée par des affiches qui ne manqueront point d’attrait. Ainsi, samedi, deux matches sont au programme, à savoir CODM-MAS (18h00) et HUSA-WAC (20h00), rencontres délocalisées et à huis clos.



Dimanche, le match au sommet, à huis clos également, opposera à 18 heures l’IRT à l’ASFAR. Au même moment du côté du stade Larbi Zaouli, le Raja recevra, devant son public, la Renaissance de Zemamra. A 16 heures au stade El Abdi d’El Jadida, le Difaâ local accueillera l’Olympic de Safi, tandis qu’à 20h00, la Renaissance de Berkane jouera le FUS de Rabat.

A noter que les matches UTS-MAT et SCCM-JSS devaient être disputés vendredi.



Pour ce qui est du championnat D2, quatre matches sont programmés pour samedi à 16h00, à savoir CJBG-CAYB, OCK-RCOZ, RAC-KACM et RBM-USYM. Les confrontations JSM-MCO, SM-OD, USMO-KAC et WAF-CAK devaient avoir lieu vendredi.

Divers

Foot féminin



La Coupe du monde féminine de football des moins de 17 ans Maroc-2025 aura lieu du 17 octobre au 8 novembre 2025, a annoncé, jeudi, la Fédération internationale de football (FIFA).

Cette annonce a été faite à l'issue d'une séance du Conseil de la FIFA, tenue à Zurich.

En mars dernier, la FIFA avait confié au Maroc l'organisation des cinq prochaines éditions de la Coupe du monde féminine U17 (2025 à 2029).

Cette désignation est une nouvelle reconnaissance par la plus haute instance footballistique mondiale de la capacité du Maroc à abriter des événements sportifs d'envergure, acquise grâce à la stratégie sportive du Royaume qui permet d'offrir une grande qualité d’organisation aux niveaux des infrastructures sportives, de l’hébergement et de la logistique.

Le Mondial féminin U17 de football, qui réunit désormais 24 pays, se tiendra chaque année à partir de l’édition 2025.



Polo



La Fédération Royale marocaine de polo tient son assemblée générale ordinaire (AGO) au titre de la saison 2023, le 8 octobre au Club Polo de la Garde Royale à Souissi - Rabat.

L'ordre du jour de cette réunion, qui débutera à 16h00, comprend, notamment, la consultation du compte-rendu de la dernière AGO et la lecture et l’examen des rapports moral et financier.

Lors de cette assemblée, il sera également procédé à la constitution du bureau directeur de la Fédération Royale marocaine de polo et à l'examen des points inscrits à l'ordre du jour.