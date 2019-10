Botola D1 : La quatrième manche se limite à quatre matches

19/10/2019 Khalil Benmouya

La quatrième journée du championnat national de football Botola D1 se déroulera en cette fin de semaine avec seulement quatre matchs au programme. Les autres rencontres ont été reportées à cause de la participation du HUSA et de la RSB la semaine prochaine aux compétitions continentales.

Pour cette journée, l’AS FAR, 13e au classement avec seulement un point récolté en deux matchs, reçoit le RCOZ ce dimanche à partir de 15h. Deux équipes qui se trouvent dans la même situation et qui vont chercher à faire la différence lors de ce duel pour dissiper les doutes. La mission sera plutôt difficile pour les hommes de Talib qui, après un début peu rassurant, sont sans pression.

A 15h, la RCAZ reçoit à huis clos dans un derby régional l’OCS. Un match important pour les deux formations qui tentent de se ressaisir après un début d’exercice insatisfaisant. Pour leur première apparition en D1, les poulains de Youssef Fertout produissent un jeu intéressant qui peut mettre leurs adversaires du jour en difficulté. De l’autre côté, totalisant deux points de deux matchs, les Safiots savent qu’un autre mauvais résultat aggraverait leur situation, surtout pour l’entraîneur El Guisser qui est sur un siège éjectable depuis quelque temps.

A 19h, l’OCK accueille au Complexe de l’OCP le FUS. Les deux équipes ayant marqué un début de saison assez probant, le match s’annonce de bonne facture. Les locaux, avec cinq points, ne devancent que d’une petite unité leur adversaire qui ne se déplacera certainement pas à Khouribga pour faire de la figuration. Un match corsé entre deux entraîneurs qui se connaissent très bien et qui tentent cette saison d’aller le plus loin possible dans ce championnat.

Le dernier match programmé pour cette journée aura lieu mercredi prochain et mettra aux prises le MCO et le WAC. Un match qui promet d’autant que les deux clubs ont annoncé la couleur dès le début de saison.

Les rencontres qui devaient opposer l’IRT au CAYB, la RSB au DHJ, le RBM au HUSA et le RCA au MAT ont été reportées à une date ultérieure.

Programme avec arbitres

Dimanche

15h00 : ASFAR-RCOZ au Complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat (Noureddine Jaafari)

17h00 : RCAZ-OCS au terrain Ahmed Chokri à Zémamra (huis clos) (Jamal Belbasri)

19h00 : OCK-FUS au Complexe OCP à Khouribga (Mohamed Nhiyeh)

Mercredi 23 octobre

17h00 : MCO-WAC au stade d’Honneur à Oujda

Les matches IRT-CAYB, RBM-HUSA, RCA-MAT et RSB-DHJ ont été reportés à une date ultérieure.

NB : Le match de mise à jour de la première journée entre le RCA et le RBM aura lieu le 24 courant à 15 heures (stade non encore déterminé).

Championnat D2

Les rencontres comptant pour la 5ème journée de la Botola Pro D2 de football auront lieu ce dimanche à partir de 15 heures. Voici, par ailleurs, le programme de cette manche avec arbitres :

CAK-CJBG au stade municipal à Khénifra (Mohamed Zarzay)

KACM-JSS au Grand stade de Marrakech (Mohamed El Allam)

MAS-RAC au stade d’Honneur à Meknès (Reddad Daki)

OD-IZK au stade Ahmed Fana à Dchira (Mohcine Sourdy)

SCCM-WAF au stade El Bachir à Mohammedia (Youssef Haraoui)

TAS-ASS au stade des Roches Noires à Casablanca (Youssef Triki)

USK-RAC au stade municipal à Machraa Belksiri (Slimane El Atifi)

WST-CRA au stade municipal à Témara (Moncef Zine Aloui)