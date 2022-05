“Booker prize ” revient à Geetanjali Shree

La romancière Geetanjali Shree, première Indienne lauréate du Booker prize international est devenue la première Indienne à remporter la version internationale du prestigieux Booker prize pour son roman "Tomb of Sand".



Paru en France sous le titre "Ret samadhi: Au-delà de la frontière", le livre raconte le nouveau départ inattendu et peu conventionnel d'une femme de 80 ans après la mort de son mari. Il se déroule dans le nord de l'Inde.



C'est le premier livre en hindi à obtenir cette récompense, décernée lors d'une cérémonie à Londres jeudi soir et dotée de de 50.000 livres sterling (58.000 euros) à partager entre l'autrice et la traductrice américaine Daisy Rockwell.



La version française est parue en 2020 aux éditions Des Femmes dans une traduction d'Annie Montaut. "Je n'ai jamais rêvé du Booker, je n'ai jamais pensé que je pourrais" le recevoir, a déclaré Geetanjali Shree, citée par le Press Trust of India.



"Quelle immense reconnaissance. Je suis émerveillée, ravie, honorée", a dit la romancière, née à Mainpuri en Inde en 1957 et qui vit actuellement à New Delhi. Elle a ajouté que derrière elle et ce livre "se cache une tradition littéraire riche et florissante en hindi et dans d'autres langues du Sud de l'Asie" et que "la littérature mondiale s'enrichira à connaître certains des meilleurs écrivains dans ces langues." Frank Wynne, qui a présidé le jury, a déclaré qu'il n'avait jamais rien lu de tel. " «Tomb of Sand» a une exubérance, une vie, une puissance et une passion dont le monde pourrait avoir besoin en ce moment", a-t-il déclaré.



Mme Shree a battu cinq autres finalistes, dont la Polonaise Olga Tokarczuk, lauréate du prix Nobel de littérature, l'Argentine Claudia Pineiro et la Sud-coréenne Bora Chung. L'année dernière, le Booker prize international avait été remporté par le roman français "Frère d'âme" de David Diop.