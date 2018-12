Bonne performance à l’export des produits artisanaux

01/01/2019

Les exportations des produits artisanaux ont maintenu leur tendance haussière au cours des onze premiers mois de l’année 2018, affichant un taux de croissance de plus de 18% par rapport à la même période de 2017.

A fin novembre 2018, les couvertures ont connu une forte demande à l’extérieur, leurs exportations ayant progressé de 86%, se plaçant ainsi au premier rang des produits exportés en termes d’évolution. Cette forte progression a touché aussi la poterie/pierre qui a enregistré un taux de croissance de 53% par rapport à la même période de 2017. Le fer forgé se place en 3ème position, en affichant une évolution de l’ordre de 47%.

En termes de parts dans le chiffre d’affaires à l’export, les familles de produits relatives à la poterie/pierre, aux vêtements traditionnels, et au tapis réalisent toujours l’essentiel de ce chiffre d’affaires. Ils y participent toutes les trois à hauteur de 51%.

Dans cette période, la France affiche une forte demande vis-à-vis des produits artisanaux marocains avec un taux de croissance de 56%, suivie de l’Italie (44%) et de l’Espagne (21%).

Tanger fait preuve d’une excellente performance avec un taux d’évolution de 75% en comparaison avec la même période de 2017.