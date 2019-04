Bon début d’année pour le groupe Maroc Telecom

L’opérateur de télécommunications affiche des résultats au-delà de ses objectifs avec une progression de 0,5% du RNPG au premier trimestre

24/04/2019 Alain Bouithy

Le groupe Maroc Telecom a enregistré des résultats en croissance au premier trimestre 2019, selon des chiffres publiés récemment par l’opérateur des télécommunications.

« Porté par l'essor de la Data Mobile sur l'ensemble de ses marchés de présence, le groupe Maroc Telecom termine ce premier trimestre avec des résultats au-delà des objectifs », a indiqué le président du Directoire du groupe, Abdeslam Ahizoune.

« Cette dynamique bénéficie aussi des efforts continus d'optimisation des coûts, qui permettent au groupe de maintenir des marges solides, malgré l'accroissement de la pression fiscale et sectorielle dans certains pays de nos filiales », a-t-il expliqué dans une note synthétisant les résultats trimestriels de l’opérateur historique.

En effet, en dépit du durcissement de l’environnement fiscal et réglementaire au Maroc et à l’international, l’entreprise a réalisé un Résultat net ajusté part du groupe (RNPG) à 1,58 milliard de DH, en hausse de 0,5% à taux de change constant par rapport à la même période de l’année précédente.

Soutenu par la croissance de 5,7% des parcs Mobile des filiales et par celle des parcs Fixe (+5,1%) et Mobile (+2,8%) au Maroc, le nombre de clients du groupe a atteint près de 62 millions à fin mars 2019. Ce qui correspond à une hausse de 4,8% sur un an.

Sur la même période, le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) du groupe a connu une progression de 3,7% (+4,8% à taux de change constant) à 4.649 millions de DH.

« Cette évolution intègre l’impact de l’application de la norme IFRS16. Hors cet impact, l’EBITDA serait en amélioration de 1,3% (+2,3% à taux de change constant) », a précisé le top management du groupe dans un communiqué.

La même source a également noté que le taux de marge d’EBITDA a atteint le niveau élevé de 52%, en hausse de 2,1 pt (+2 pt à taux de change constant) en raison notamment de l’impact favorable de la baisse des tarifs de terminaisons d’appel Mobile dans les filiales et de la maîtrise des coûts opérationnels. Et de préciser qu’hors impact IFRS16, la marge d’EBITDA a progressé de 0,2 pt (+0,7pt à change constant).

En ce qui concerne le résultat opérationnel (EBITA) ajusté consolidé, le groupe Maroc Telecom a indiqué qu’il s’est établi à 2.904 millions de DH, en hausse de 1,5% (+2,3% à taux de change constant).

Quant à la marge d’exploitation ajustée, elle a connu une progression de 0,6 pt pour atteindre le niveau élevé de 32,5%, indique l’opérateur soulignant qu’hors effet IFRS 16, l’EBITA ajusté serait en amélioration de 1% (+1,8% à taux de change constant).

Commentant l’évolution du chiffre d’affaires consolidé du groupe, l’opérateur a relevé un léger recul de 0,5%, soit 8.948 millions de DH, à fin mars 2019. Mais, à change constant, il ressort que celui-ci a enregistré une hausse de 0,8% en raison de « la croissance soutenue de la Data Mobile au Maroc (+18,5%) et à l’international (+23,9%) qui fait plus que compenser la baisse des revenus entrants », a expliqué l’entreprise.

A noter également que, sous les effets conjugués de la hausse de l’EBITDA et de l’optimisation des CAPEX entamée dès 2018, les flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO) ajustés se sont établis à 2.773 millions de DH. Ce qui traduit une amélioration de 54% par rapport à la même période de 2018.

« Fort de ces acquis et de son expertise prouvée sur des marchés à fort potentiel, Maroc Telecom poursuit sa politique d’investissement pour accompagner les stratégies des gouvernements en matière d’encouragement du digital et de réduction de la fracture numérique », a assuré Abdeslam Ahizoune.