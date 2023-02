Bobi, 30 ans, chien le plus vieux du monde

19/02/2023

Agé de plus de 30 ans, Bobi, qui vit dans un petit village du centre du Portugal, est devenu soudainement célèbre après avoir été reconnu comme le chien le plus âgé du monde par le Guinness World Records.



"On ne s'attendait pas à un tel accueil!", s'étonne encore Leonel Costa, son propriétaire de 38 ans, qui enchaîne depuis plusieurs jours les visites de curieux et les interviews avec les médias du monde entier.



Cet animal de compagnie, au poil brun, très sociable, pesant 29 kilos, vit entouré de chats dans une maison à Conqueiros, un petit village près de Leiria, dans le centre du pays.

La vie paisible de Bobi a été chamboulée depuis l'annonce début février du Guinness, qui recense les records au niveau mondial.



Le doyen des chiens était âgé de 30 ans et 266 jours lorsque sa longévité a été homologuéé, le 1er février courant, devenant par la même occasion le chien le plus vieux de tous les temps.

Le Rafeiro est une race de chien qui a normalement une espérance de vie entre 12 et 14 ans en moyenne, rappelle le Guinness.



"Je voulais que son âge soit reconnu", confie à l'AFP Leonel Costa, âgé d'à peine 8 ans lorsque Bobi, le seul des quatre chiots à avoir été sauvé à sa naissance, est entré dans la famille.



Après un long processus au cours duquel il a dû fournir "des photos, des rapports de vétérinaires" ou encore "des résultats d'examens", la décision favorable du Guinness est finalement tombée.



Interrogé sur le secret de cette longévité exceptionnele, Leonel Costa l'explique surtout par l'environnement paisible dans lequel vit Bobi et l'"alimentation variée" préparée à la maison, à base de "viande et de poisson".



"Il a toujours mangé ce que nous mangeons" , souligne-t-il.

Le record de Bobi suscite pourtant de nombreuses interrogations.



"Je ne peux pas dire que c'est impossible, mais c'est curieux", car d'après les images diffusées, il ne semble pas présenter les signes d'un chien très âgé, comme des "problèmes de mobilité" ou au niveau "de la masse musculaire", explique à l'AFP Miguel Figueiredo vétérinaire dans la clinique Joao XXI à Lisbonne.



Il s'inquiète notamment "de l'idée fausse sur l'espérance de vie d'un chien, qui pourrait passer auprès du grand public". "Il ne faudrait pas donner de faux espoirs!", prévient-il.