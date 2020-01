“Blog’in café” à l’IF de Marrakech

22/01/2020

L’Institut français de Marrakech (IFM) abrite tout au long de l’année 2020, une série de rencontres s’inscrivant dans le cadre du projet événementiel à vocation culturelle "Blog'in café".

Créé par Meriem Benmhamed, médiatrice et blogueuse culturelle, ce projet explore à travers des ateliers et rencontres, différentes formes d’écriture (notamment numériques) en invitant un public initié aussi bien que novice à rencontrer des blogueurs, journalistes, éditeurs, conteurs et des acteurs culturels pour parler culture à l’ère du digital.

Le public est ainsi invité le 30 janvier courant à assister à la conférence "Les industries créatives et culturelles, moteur de développement en Afrique à l’ère du digital".

En écho à "Marrakech capitale africaine de la culture 2020" et en tant que Franco-Marocaine porteuse de projets en Afrique, Ilham Echchaddadi Mirnezami s’interrogera lors de cette rencontre, sur la contribution des projets artistiques et culturels au développement en Afrique à l’ère de la digitalisation. Elle abordera aussi les diverses étapes de conception et de déploiement d’un projet culturel.

Pour sa part, Dr. Imane Charhaddine, docteur en management interculturel et sociologie des organisations, professeur à EST-Essaouira (Université Cadi Ayyad) blogueuse, chroniqueuse et fondatrice du groupe de paroles Charh, donnera, le 07 février prochain, une conférence sous le thème "La chronique entre écriture et oralité".

De son côté, l’auteure, conteuse contemporaine, formatrice, Ahlem B., animera, le vendredi 06 mars prochain, une conférence sous le thème "Ecritures créatives à l’ère du digital", où elle fera découvrir au public de plus près, les écritures créatives numériques à travers son expérience personnelle.