“Blad Expo”, un espace de soutien à l’économie sociale et solidaire

07/08/2024

La 13ème édition de “Blad Expo”, lancée le 30 juillet à Al Hoceima, se poursuit avec la participation de coopératives venues de diverses régions du Maroc, en vue de soutenir l'économie sociale et solidaire.



Organisé par l'Association "Union pour les Marocains du monde", en partenariat avec la commune d’Al Hoceima, l’événement, qui se poursuit jusqu’au 15 août, vise à faire découvrir la richesse du patrimoine culturel marocain, notamment l'artisanat, à offrir un espace aux artisans pour exposer et vendre leurs produits et à promouvoir le tourisme dans la ville.



L’organisation de “Blad Expo” s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour promouvoir les potentialités du Maroc, et pour créer des espaces d'échange d'expériences et de soutien aux coopératives en vue de stimuler l'économie sociale et solidaire, a indiqué le président de l'Association "Union pour les Marocains du monde", Mohamed Bouchih.



L'événement connaît la participation de nombre d’exposants venus de différentes villes marocaines, notamment des régions du sud du Royaume, reflétant ainsi la diversité des produits artisanaux du Maroc, a-t-il ajouté.



“Blad Expo” est l’occasion pour les coopératives et les artisans d'échanger leurs expériences et d'exposer leurs différents produits pour contribuer au renforcement de l'économie sociale et solidaire et à la réalisation d’un développement inclusif, a-t-il relevé.



L’événement se déroule pour la première fois dans la ville d'Al Hoceima, a fait savoir M. Bouchih, expliquant que ce choix intervient dans le cadre de la volonté de l’association d’élargir ses activités et d’inclure la population locale dans le développement économique et touristique de la ville et de la région, à travers la création de projets pour un développement durable.



L’événement prévoit des activités au profit des artisans, dont des ateliers d'artisanat dans le but de présenter les produits locaux, a-t-il relevé, notant que l’exposition rendra également hommage à des personnalités ayant marqué l'industrie artisanale.