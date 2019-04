Biographie du président de la Chambre des représentants

15/04/2019 Libé

Habib El Malki, né le 15 avril 1946 à Bijaâd (province de Khouribga), est un homme politique affilié au parti de l'Union socialiste des forces populaires (USFP). Il est professeur d’économie à l'Université Mohammed V de Rabat, président du Groupement d’études et de recherches sur la Méditerranée (GERM) et président du Centre marocain de conjoncture (CMC). Le 12 novembre 1990, il est nommé par Feu S.M. Hassan II, Secrétaire général du Conseil national de la jeunesse et de l'avenir (CNJA). Il occupe ce poste jusqu'à juillet 2000. Il est depuis le 19 novembre 1992 membre de l’Académie du Royaume du Maroc.

Lors des législatives de 1993, il devient député, à la Chambre des représentants, de la circonscription de Khouribga. Il est réélu aux législatives de 1997, 2002, 2007, 2011 et 2016. Le 14 mars 1998, il est nommé ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, au gouvernement de transition conduit par Abderrahmane El Youssoufi, poste qu'il gardera jusqu'au 6 septembre 2000.

Le 7 novembre 2002, il est nommé ministre de l'Education nationale, puis lors du remaniement ministériel du 8 juin 2004, il devient ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur, de la Formation des cadres et de la Recherche scientifique, poste qu’il occupe jusqu’en 2007.

Il a également assuré différentes missions à l'échelle internationale auprès de plusieurs institutions, notamment à l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) durant les années 80, à l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 1988, à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et au Fonds international de développement agricole (FIDA) en 1992. De janvier 2015 à février 2019, il est directeur de publication des deux titres de l’USFP (Al Ittihad Al Ichtiraki et Libération).

Il a été élu président de l’Union parlementaire arabe (UPA), en mars 2017, lors de la 24ème Conférence de l’Union. Depuis mars 2019, il est président de l’Union des Parlements des Etats membres de l’OCI.

Il a reçu le prix de l'Association de statistiques de Paris en 1987 et la médaille du mérite économique décernée par l’Institut luso-arabe de coopération (ILAC). Il est décoré du Ouissam alaouite de l'ordre de Chevalier en 1988 à Rabat. Il est ensuite promu Officier de l'ordre du Ouissam alaouite en 1993, et a reçu la médaille de vermeil décernée par l'Académie française la même année. Le 3 juin 1998, il est décoré officier de la Légion d'honneur à Paris.

Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont :

- Le financement du développement économique au Maroc (1960-1977) : problèmes et perspectives, Casablanca, Editions maghrébines, 1973.

- L'économie marocaine : bilan d'une décennie (1970-1980), Paris, CNRS Éditions, 1982.

- Le tiers-monde dans la crise : quelles issues ? Casablanca, Editions maghrébines, 1983.

- Au-delà des chiffres, quel développement ? Casablanca, Editions maghrébines, 1983.

- Le Maghreb économique, entre le possible et le réalisable, dans le Grand Maghreb : données socio-politiques et facteurs d'intégration des Etats du Maghreb, Paris, Economica, coll. «Politique comparée », 1988.

- La Méditerranée en question, conflits et interdépendances : Colloque du 07 au 09 décembre 1989, Paris, CNRS Editions, 1991.

- Dimensions économique et socio-culturelle de la Constitution, dans trente années de vie constitutionnelle au Maroc, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1993.

- Les chantiers de l'avenir : entretiens, Casablanca, Editions Eddif, 1999.

- La Méditerranée face à la mondialisation : les constances de l’identité, Casablanca, Editions Toubkal, coll. « Connaissance économique », 2000.