Binter consolide sa présence à Tanger, en opérant pour la deuxième année consécutive

21/05/2024

La compagnie aérienne Binter consolide sa présence à Tanger, en opérant pour la deuxième année consécutive.



A cet égard, la compagnie aérienne a organisé une rencontre avec des professionnels d'agences de voyage, au cours de laquelle elle a présenté ses produits, avec la participation de 30 personnes, a indiqué un communiqué de la compagnie.



Lors de cet événement, la compagnie aérienne a souligné que, pour la deuxième année consécutive, elle mettra en place cette route saisonnière, prolongeant sa période d'exploitation par rapport à 2023, avec des vols disponibles de juin à octobre.



La même source a fait savoir que la compagnie relie une fois par semaine, tous les mercredis, l'aéroport de Tanger-Ibn Battuta (TNG) à Gran Canaria (LPA), précisant qu'une connexion supplémentaire sera ajoutée tous les samedis, pendant les mois de juillet et août, portant à deux le nombre de vols hebdomadaires.



Les représentants de Binter ont rappelé que la compagnie vole entre les Canaries et le Maroc depuis 2005, coïncidant avec son expansion internationale, et qu'elle relie actuellement l'archipel à huit destinations de la région, à savoir Agadir, Dakhla, Essaouira, Guelmim, Marrakech, Tanger, Laâyoune et Ouarzazate, relève le communiqué, soulignant que cette dernière route sera inaugurée le mois prochain et sera maintenue en août avec des vols tous les samedis.



La compagnie canarienne a également expliqué en quoi consistent le Stopover et l'Airpass Explorer, des produits exclusifs de Binter qui permettent de découvrir plus d'une île en un seul voyage pour un petit supplément, grâce aux plus de 210 vols inter-îles que la compagnie aérienne opère dans l'archipel canarien.



Les passagers de ces vols Binter profiteront des avantages distinctifs offerts par la compagnie canarienne: le confort de ses avions ATR-72, avec une configuration permettant plus d'espace entre les rangées et un plus grand confort pour les passagers, ainsi qu'un service à bord haut de gamme, avec de nombreuses prestations pour tous les passagers, incluant une collation pendant le trajet, un bagage enregistré et un bagage à main en cabine.



Les participants se sont montrés très intéressés et participatifs lors de la rencontre, évaluant très positivement l'offre de Binter, ainsi que l'attrait des Canaries et leurs possibilités.