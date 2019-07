Billy Drago, mémorable méchant d'Hollywood, n’est plus

02/07/2019

Gangster, démon, mutant … Au cinéma comme à la télévision, Billy Drago était abonné aux rôles de vilains en tout genre. L'acteur américain a tiré sa révérence à Los Angeles.

Né William Eugene Burrows d'un père acteur et réalisateur, Billy Drago a d'abord porté les casquettes de journaliste et cascadeur. Il lance sa carrière d'acteur en 1979, avec un rôle dans la série No Other Love puis dans le film Windwalker. Il se fait ensuite connaître pour son interprétation du shérif adjoint Mather dans le western de Clint Eastwood Pale Rider, le cavalier solitaire (1985). En 1987, il enfile le mythique costume (blanc) du gangster Frank Nitti, bras droit d'Al Capone dans le film Les Incorruptibles de Brian De Palma.

Amateur de films horrifiques, on le retrouve en 2006 dans le remake de La Colline a des yeux d'Alexandre Aja, dans le rôle du terrifiant mutant Jupiter. A la télévision, il est invité dans de nombreuses séries comme Walker Texas Ranger avec Chuck Norris ou Clair de Lune avec Bruce Willis et apparaît au générique des séries X-Files et Supernatural. Son rôle le plus marquant du petit écran reste celui du démon de la peur Barbas, ennemi des sorcières Halliwell dans la série Charmed. En 2001, il fait également une apparition dans le clip de Michael Jackson You Rock My World. Sur Twitter, de nombreux fans ont salué "une sacré gueule du cinéma".