Bilal El Khannouss en lice pour le Soulier d'Ébène

24/04/2024

L’international marocain Bilal El Khannouss est en lice pour le 33e Soulier d'Ébène, le trophée récompensant le meilleur joueur africain ou d’origine africaine de la saison en Pro League belge, ont annoncé les organisateurs mardi.



Le milieu offensif du KRC Genk a été choisi parmi les candidats à cette récompense aux côtés de Mohamed Amoura (Union Saint-Gilloise), Kevin Denkey (Cercle Bruges), Mandela Keita (Antwerp) et Aboubakary Koita (Saint-Trond), a-t-on indiqué.



Bilal El Khannouss (19 ans), auteur d’une solide saison avec Genk (3 buts et 6 assists), est l’une des clés du bon départ des Limbourgeois dans les Playoffs du championnat professionnel belge.

Le joueur marocain avait hérité en 2023 du Prix du Meilleur débutant de la Pro League belge, en plus du Prix de l’Espoir de l’année en Belgique.



L’année dernière, le Belge d’origine burundaise Mike Trésor avait remporté le Soulier d'Ébène avant de quitter Genk pour le club anglais de Burnley. En 2022, un autre international marocain, Tarik Tissoudali (La Gantoise), avait remporté le trophée.