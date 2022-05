Bientôt une réédition pour le 50ème anniversaire de “Ziggy Stardust” de David Bowie

13/05/2022

Une réédition spéciale de l'album culte "Ziggy Stardust" verra le jour en juin prochain afin de célébrer les 50 ans du disque emblématique. Le regretté David Bowie a sorti ce fameux album en 1972 et une toute nouvelle édition paraitra via le label Parlophone Records le 17 juin. Une réplique du poster promotionnel de l'album sera également incluse dans cette réédition.



Par ailleurs, une nouvelle statue du rockeur a récemment été dévoilée au musée de Madame Tussauds à Londres.



Celle-ci a été autorisée par les héritiers du musicien et illustre l'ère Ziggy Stardust de son catalogue musical. Il s'agit de la deuxième statue du rockeur présente dans ce musée.



Pour cette attraction, de nombreuses autres statues ont également été créées à l'effigie d'artistes célèbres, tels que Jimi Hendrix, Stormzy, Ed Sheeran, Beyoncé, Amy Winehouse, ou encore le trio Little Mix, soit Jade Thirlwall, Perrie Edwards et Leigh-Anne Pinnock.



Le directeur du musée, Tim Waters, a déclaré dans un communiqué publié à l'occasion de cette nouvelle exposition : "Nous avons été honorés de travailler avec sa succession pour célébrer les 75 ans qu’aurait eu Bowie et de jouer notre petit rôle dans la préservation de son héritage inimitable pour les générations à venir.