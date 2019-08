Bientôt, une encyclopédie de la culture marocaine

10/08/2019

Une "Encyclopédie de la culture marocaine" est en cours d'élaboration et sera publiée en début de l'année prochaine, annonce jeudi le ministère de la Culture et de la Communication -département de la culture-. Ce travail colossal vise à procurer une source encyclopédique retraçant les aspects de la culture marocaine dans ses différentes dimensions patrimoniales, intellectuelles, créatives et artistiques et reflétant la richesse de ses affluents et de ses composantes arabo-musulmanes, amazighes, sahraouies, africaines, andalouses, hébraïques et méditerranéennes, indique le ministère dans un communiqué. Cette encyclopédie s'articulera autour d'importants axes, tels que le patrimoine matériel (sites archéologiques, sites des patrimoines mondiaux, monuments historiques...) et immatériel (liste de l’Unesco du patrimoine national culturel, l'art gastronomique, les traditions...), selon la même source.

A cela s'ajouteront, poursuit le communiqué, la littérature marocaine tous genres et langues confondus, la pensée marocaine, la traduction, les arts plastiques et visuels, le théâtre, le cinéma, la musique, la danse, les manuscrits, l'impression et la publication, les archives culturelles, les festivals et les prix littéraires et artistiques, ainsi que les structures culturelles et la présence de la culture marocaine dans les travaux littéraires et artistiques étrangers.

Le travail, auquel contribuent 130 chercheurs marocains, sera également axé sur une bibliographie des écrits des chercheurs marocains, arabes et étrangers consacrés aux aspects de la culture marocaine, indique le ministère.