Bientôt, un nouvel album de Taylor Swift

15/10/2022

Pas d’album réenregistré cette année pour Taylor Swift, mais un 10e album studio ! C’est lors des VMA de 2022 que la célèbre chanteuse a annoncé la nouvelle, pour le plus grand bonheur de ses fans. Très attendu, Midnights sortira le 21 octobre. En attendant de pouvoir le découvrir, voici toutes les informations que nous avons pu recueillir.



Quatre versions de l’album seront disponibles avec différentes couleurs : Moonstone Blue Edition (la version standard), Jade Green Edition, Blood Moon Edition et Mahogany Edition. Chacun de ses albums comprend treize chansons, un livret de paroles et des photos inédites. Comme bien souvent, un contenu bonus sera également disponible, baptisé édition lavande. Il comprend trois titres dont deux remixes qui ne seront pas inclus dans les quatre autres éditions de l’album.



Sur son compte TikTok, l’interprète de Bad Blood a commencé à révéler les titres au hasard de certaines de ses chansons à venir dans une vidéo appelée Midnights Mayhem With Me. Pour le moment, voici les titres dévoilés: Maroon, Anti-Hero, Midnight Rain, Question…?, Vigilante S---, Bejeweled et Mastermind.



Dans cet album, la star reviendra sur des sujets plus personnels par rapport aux deux derniers. «Voici les histoires de 13 nuits blanches éparpillées tout au long de ma vie», a-t-elle dévoilé sur Midnights dans une publication Instagram, «C'est une collection de musique écrite au milieu de la nuit, un voyage à travers les terreurs et les beaux rêves ».



La chanson Anti-Hero est particulièrement importante pour Taylor Swift, comme elle l’a indiqué dans une vidéo Instagram : «Je ne pense pas avoir approfondi mes insécurités en détail auparavant». L’actrice bientôt à l’affiche d’Amsterdam a indiqué qu’il s’agissait d’un recueil de tout ce qu’elle déteste chez elle. La chanteuse de 32 ans assure cependant qu’il ne faut pas s’inquiéter pour elle pour autant, car cette chanson a été bénéfique pour elle. Vivement de pouvoir l’écouter !