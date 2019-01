Bientôt un nouvel album de Cardi B

12/01/2019

La rappeuse a choisi le jour de l'An pour répondre à des questions posées par ses fans sur Instagram live. Parmi elles, une question relative à la sortie de son prochain album.

"Bien sûr qu’il y aura un album en 2019. J’espère que mon album sera prêt au même moment qu’Invasion of Privacy", sorti en avril 2018.

En revanche, la rappeuse a ajouté : "Je ne sais pas comment ça va être possible, parce que j’ai le sentiment que je vais être extrêmement occupée".

À 26 ans et après avoir connu des moments difficiles, elle est aujourd'hui l’une des principales têtes d’affiche du rap américain. Cardi B sera forcément très attendue pour ce deuxième album studio.

L’occasion pour elle de faire taire les critiques et d’affirmer encore un peu plus son nouveau statut de reine du rap game…