Bientôt, un nouveau single de Lil Wayne

11/01/2020

Le rappeur a récemment évoqué un single qui rythmera une publicité pour la chaîne de sport américaine ESPN.

Lil Wayne a publié sur les réseaux sociaux une vidéo des coulisses du tournage de la publicité, dans laquelle il interprète une chanson inédite, accompagné d'un groupe de musiciens.

Wayne n'a pas précisé à quelle date ce single et la publicité ESPN seront diffusés.

Comme le fait remarquer NME, l'artiste a déjà collaboré avec cette chaîne. En 2017, Wayne et le rappeur de DC Wale ont proposé "Running Back", diffusé dans "First Take" sur ESPN.

Lil Wayne travaille par ailleurs sur son 13ème album. Intitulé "Funeral", il succèdera à "Tha Carter IV" (2018), le cinquième volet de la série d'albums "Tha Carter" initiée en 2004.

Au mois d'août, le MC originaire de la Nouvelle-Orléans s'était risqué à déclarer lors d'une interview accordée à la radio Q93.3 que "Funeral" était pour ainsi dire prêt et que cet album serait disponible avant la fin 2019.

Wayne avait alors annoncé des collaborations avec Lil Baby et le collectif The Loopholes, qui a précédemment travaillé avec Young Thug, Future, Wiz Khalifa ou encore Tory Lanez.

La date de sortie de "Funeral" demeure inconnue.