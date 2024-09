Bientôt un nouveau Centre de météorologie à Khénifra

24/09/2024

La province de Khénifra sera dotée bientôt d'un nouveau Centre de météorologie, une structure qui tend à renforcer la surveillance et la prévision des conditions météorologiques au niveau de cette partie du territoire national.



Le lancement de la construction de ce nouveau Centre par la Direction générale de la météorologie s'inscrit dans le cadre d’un vaste programme visant la création de centres provinciaux de météorologie de manière à renforcer la surveillance et les prévisions météorologiques sur l'ensemble du territoire national.



Cette nouvelle structure dont le coût prévisionnel est estimé à plus de 1,5 million de DH sera érigé sur une superficie de 1000 m2, lit-on dans le document relatif au concours de la conception architecturale lancé dans le Portail national des marchés publics.



Le futur Centre élira domicile dans la localité d'Aït Moussa sise dans la commune d'Aït Lahcen Mouha Ouhamou Zayani. Il comprend une administration, des logements de fonction, des aménagements extérieurs, un parking ainsi qu’une plateforme de générateur.