Biden qualifie d'accablants les derniers témoignages sur l'assaut du Capitole

17/10/2022

Le président des Etats-Unis Joe Biden a qualifié samedi d'"accablants" les derniers témoignages et éléments de preuves filmés présentés par les législateurs chargés d'enquêter sur l'assaut du Capitole en 2021, qui comporte notamment une vidéo où les chefs de file de la Chambre des représentants appellent à l'aide.



M. Biden, s'exprimant à l'occasion d'une visite surprise chez un glacier de l'Etat de l'Oregon où il participe à la campagne au poste de gouverneure de la démocrate Tina Kotek, a qualifié d'"assez écrasant" le dossier présenté par les membres de la commission d'enquête. "Je pense que le témoignage et la vidéo sont réellement accablants. Et je fais tout mon possible pour ne pas faire de commentaires et voir ce qui se passe. Mais c'est... je pense que c'est accablant", a déclaré le président américain à des journalistes. "Mais si j'en dis plus à propos de cela, vous allez me demander - à juste titre - si j'essaie d'influencer le procureur général. Ce n'est pas le cas. Je n'ai pas du tout parlé avec lui."



Jeudi, la commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole, qui comprend sept démocrates et deux républicains, a rendu publique une vidéo montrant des responsables du Congrès appelant désespérément à l'aide pendant l'intrusion.



Dans ce qui devait être la dernière audition de la commission avant les élections cruciales de mi-mandat de novembre aux Etats-Unis, les législateurs ont diffusé des images inédites de la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi et d'autres personnes se trouvant dans un lieu sécurisé.



La commission a également conclu son audition en citant l'ancien président Donald Trump à comparaître, pour témoigner sur son rôle dans l'assaut du Capitole.



Cette décision est apparue comme un épilogue spectaculaire d'une audition elle-même saisissante, la commission ayant présenté de nouvelles preuves selon lesquelles Donald Trump avait prévu de revendiquer la victoire à l'élection présidentielle de 2020, quels que soient les résultats.



L'ex-président avait un "plan prémédité" et formulé des mois avant le vote pour affirmer qu'il avait remporté la victoire au soir de l'élection, quel que soit le décompte des voix, a déclaré lors de l'audition Zoe Lofgren, membre de la commission, citant des preuves réunies par la commission.