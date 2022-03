Biden annonce 800 millions de dollars d'aide militaire supplémentaire à l'Ukraine

17/03/2022

Le président américain Joe Biden a annoncé mercredi une nouvelle aide militaire à l'Ukraine de 800 millions de dollars, portant le total de l’aide américaine à ce pays à 1 milliard de dollars au cours de la dernière semaine.



Annoncée après le discours virtuel du président ukrainien Volodymyr Zelensky devant le Congrès américain, cette nouvelle aide permettra de fournir notamment 800 systèmes antiaériens pour combattre les avions russes, 9.000 systèmes antiblindés, 7.000 armes légères telles que des mitrailleuses et des fusils de chasse, ainsi qu'un total de 20 millions de cartouches comprenant de l'artillerie et des mortiers.



"Je veux être honnête avec vous : cette bataille pourrait être longue et difficile, mais le peuple américain soutiendra fermement le peuple ukrainien face aux attaques immorales et non éthiques de Poutine contre les populations civiles", a affirmé M. Biden dans un discours à la Maison Blanche.



Les 800 millions de dollars d'aide à la sécurité proviennent de la loi sur les dépenses que le président a signée mardi, qui comprend 13,6 milliards de dollars au total de nouvelle aide à l'Ukraine.



L'administration Biden s'efforcera d'acheminer ces centaines de millions de dollars de nouvelle aide à l'Ukraine le plus rapidement possible, le président ayant noté mardi qu'il devenait "extrêmement difficile" de faire parvenir des provisions en Ukraine, bien qu'il soit encore possible de le faire. Devant les élus du Congrès, M. Zelensky avait exhorté les Etats-Unis à fermer l’espace aérien de l’Ukraine, une mesure à laquelle s’opposent des législateurs des deux partis, estimant qu’elle pourrait provoquer une confrontation directe entre l’OTAN et la Russie.