Beyoncé ou Jay Z : lequel a la plus grosse fortune ?

09/03/2019

Les deux stars de la musique ne sont pas simplement des chanteurs. Elles constituent toutes les deux un vaste empire qui ne cesse de grandir. Certes, Beyoncé et Jay Z sont en couple mais lequel des deux rapporte le plus d’argent avec son empire ? On a tendance à les voir comme un ensemble mais ils ont tout de même chacun leur business. Lequel des deux gagne le plus alors?

Jay Z est dans la musique depuis 1980, avec YP! MTV Raps. Beyoncé, quant à elle, est apparue aux yeux du public en 1997 avec Destiny’s Child. Les deux se sont liés en 2008, et avec leur liaison leurs finances ont sacrément augmenté. Le couple assure à ses enfants une véritable fortune. De combien s’élève leur fortune donc? Elle avoisine 1,4 milliard de dollars.

Beyoncé, alors encore petite fille, apparaissait dans différents jeux télé pour jeunes talents. En 1996, elle forme un groupe avec Kelly et LaTavia. Un an plus tard, elles signaient avec Columbia Records. En 2003, elle se lance dans une carrière solo. Beyoncé explose à chaque fois les records de ventes désormais. La richesse de Beyoncé s’élève à 355 millions de dollars et cette dernière continue d’augmenter avec son succès.

Jay Z représente plus de la moitié des revenus du couple. Mais d’où vient exactement cet argent? La carrière de Jay Z s’étend sur plus de trente ans, forcément il a eu le temps de grimper l’échelle. En plus de ces albums, Jay Z a aussi fondé Rocawear. Il a soldé cette dernière en 2007 pour 204 millions de dollars. Mais la où Jay Z a joué fin, c’est quand en 2015 il achète le service de streaming Tidal pour 56 millions de dollars. La plateforme a aujourd’hui explosé et lui rapporte 600 millions de dollars, les 2/3 de son revenu.

Au total la fortune de Jay Z s’élève à 900 millions de dollars!