Beyoncé et Jay-Z font un énorme cadeau aux vegans

09/02/2019

Beyoncé et son mari Jay-Z font un pas de plus dans leur engagement pour la défense de l'environnement. Et le couple le plus puissant du show business entend bien être suivi dans sa démarche par leurs millions de fans à travers la planète. Pour les convaincre, les deux artistes viennent de faire une annonce pour le moins surprenante sur les réseaux sociaux.

Il y a quelques jours, Beyoncé a donc publié un message promettant des places de concert à vie pour les personnes se convertissant, comme elle et son rappeur préféré, à un régime vegan. C'est à dire sans manger de poisson ni viande mais aussi sans sous-produits animaux comme le beurre, les œufs ou le fromage.

"Cliquez sur le lien dans ma bio pour avoir une chance de gagner des tickets pour des concerts de Jay et/ou moi à vie", a écrit l’interprète de Crazy In Love sur son compte Instagram suivi par plus de 125 millions de personnes. Pour être élu, il faut être majeur et résider aux Etats-Unis. Notons par ailleurs que cette offre vaut pour "1 billet par tournée" et que "à vie" signifie en fait "pour les 30 prochaines années".

Beyoncé et Jay-Z ont définitivement adopté un régime vegan après la naissance de leurs jumeaux, Sir et Rumi. Très prosélytes, ils mettent beaucoup d'énergie à convaincre leurs fans à les imiter. Récemment, ils ont signé la préface du livre de leur coach, Marco Borges : The Greenprint : plant-based diet, best body, better world. Les voilà maintenant qui lancent la plateforme internet Green print project. Soit "un guide step by step pour accroître son potentiel, se tourner vers la vie la plus saine que l’on pourrait vivre, tout en préservant la planète pour les générations à venir", dixit leur gourou Marco Borges.