Beyoncé dépense une somme folle pour s’acheter une église

26/01/2019

Beyoncé, multimillionnaire, utilise souvent son argent pour aider les personnes dans le besoin. Mais parfois, elle fait des folies ! C’est le cas actuellement. En effet, la femme de Jay-Z a décidé de dépenser une somme folle pour s’acheter… une église !

A Hollywood on trouve plusieurs types de stars. Celles qui enfilent leurs plus belles tenues pour aller se montrer au Met Gala. Et celles qui achètent des églises. Beyoncé fait sans aucun doute partie du second type. Aussi, selon TMZ, l’interprète de «Love on Top» a récemment accompli un nouveau projet immobilier. Il semblerait que la femme de Jay-Z ait acheté la New Orleans church.

On pensait alors que cela leur servirait de nouvelle demeure. Cette église de 700 m² se trouve en Louisiane. A la Nouvelle-Orléans, tout près de la maison de sa sœur Solange Knowles. Construite au début du XXe siècle, c’est pourtant une église désaffectée depuis de nombreuses années. Beyoncé aurait alors acheté cette église pour une somme de 850.000 dollars. Une somme astronomique pour une église désaffectée mais qui ne rivalise cependant pas avec le prix de sa dernière villa.

Un achat qui a fortement surpris les fans de Queen B. Bien que l’achat de lieux cultes ou bâtiments atypiques s’avère de plus en plus courant. Peu de temps avant, la Grace Cathedrale de San Francisco avait célébré une «messe Beyoncé». Afin de célébrer la «spiritualité de la femme noire». Mais l’explication à cet achat se justifie. Aussi, le dernier héritier de cette église est décédé. Le bâtiment devait alors subir une démolition. Beyoncé a donc sauvé cette église, pour laquelle elle a eu un véritable coup de cœur. Reste maintenant à voir ce que la chanteuse et son mari décideront d’en faire…