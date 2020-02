Beyoncé a aidé Adele à perdre du poids !

22/02/2020

Beyoncé, un modèle à suivre ? Il semble que la star outre-Manche est fan d’elle. Depuis quelques semaines, Adele est méconnaissable après avoir perdu près de 45 kg. Cela étant, beaucoup de fans se demandent à qui Adele doit sa perte de poids notable. D’après certaines de ses déclarations, Beyoncé pourrait avoir un lien avec cette métamorphose. On sait d’ailleurs que cette dernière est amatrice des régimes à outrance. Quoi qu’il en soit, l’artiste britannique a révélé que Beyoncé avait été d’un soutien de taille.

Beyoncé, prof de fitness d’exception ? Selon Adele, Queen B est de tout évidence un modèle à suivre. «Beyoncé c’est l’idole absolue d’Adèle, et leur parcours pour perdre du poids les a rapprochées », lit-on dans le Mirror. «Elle lui a donné quelques conseils fitness. Mais elle lui a surtout appris à changer son regard là-dessus, en lui apprenant à prendre plaisir dans tous les efforts qu’elle entreprend », poursuit la source interrogée par le tabloïd britannique.

Ses efforts ont en tout cas porté leurs fruits. Ceci dit, l’essentiel est que la protégée de Beyoncé se sente bien dans sa peau, qu’elle se plaise à elle-même, telle qu’elle est. Espérons qu’Adele ne tombera donc pas dans la tendance inverse et qu’elle s’affame. Après tout, c’est une belle femme, avec ou sans ses formes, avec une voix d’exception et des millions de fans. En tout cas, ces derniers attendent avec impatience son grand retour, prévu pour septembre prochain.