Berkane: Plus de 2.500 bacheliers au Forum provincial d'orientation scolaire et professionnelle

09/05/2024

Plus de 2.500 bacheliers de la province de Berkane ont bénéficié du Forum provincial d'orientation scolaire et professionnelle organisé mercredi sous le thème "Le choix précoce garant d’un avenir meilleur".



Organisé à l’initiative de l'Association provinciale pour le développement et la généralisation de l'éducation (APPGE), en partenariat avec l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), la direction provinciale de l’Éducation nationale et du Préscolaire et le Conseil provincial, ce forum est l’occasion de faciliter un contact direct entre les élèves, leurs parents et les établissements universitaires et de formation.



L’objectif de cette manifestation est de rapprocher l’information de l’apprenant autour des études et parcours de formation post-baccalauréat, tout en l’aidant à élaborer son projet personnel et ses choix scolaires et professionnels.



Dans une déclaration à la MAP, la présidente de l’APPGE à Berkane, Hayat Bentaleb, a souligné l'importance de cet événement éducatif, auquel participent plus de 30 établissements d'enseignement supérieur privés et publics et qui s'adresse à plus de 2.500 bacheliers de la province.



Elle a souligné que ce forum comprend également plusieurs ateliers destinés aux élèves, notamment les passations psychométriques (QI), l'orientation 4.0 pour les plonger dans le monde virtuel des futurs métiers, ainsi que des rencontres interactives en compagnie de leurs parents.



Pour sa part, la cheffe du service au sein de la Division de l’Action Sociale à la province de Berkane, Hanane Othmani, a indiqué que l'organisation de ce forum s'inscrit également dans le cadre du quatrième programme de l’Impulsion du capital humain pour les générations montantes et leur accompagnement dans le cadre de la troisième phase de l’INDH.