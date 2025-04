Berkane: Campagne de sensibilisation à l'importance de l'intégration sociale des personnes autistes

08/04/2025

La ville de Berkane a abrité, lundi, la septième édition de la campagne annuelle de sensibilisation à l'intégration sociale des personnes autistes, sous le slogan "Ma créativité réside dans ma différence".



Cette initiative, organisée par l'Organisation Badr pour les personnes en situation de handicap, la femme et l’enfant, à l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme (2 avril), a été marquée par une marche de sensibilisation qui a parcouru des artères de la ville jusqu’au siège de la province, portant des messages visant à renforcer la prise de conscience quant à la nécessité de renforcer la participation pleine et effective des personnes autistes dans la société et de garantir leur accès à l'éducation, aux soins de santé et à l'emploi.



Cet événement vise à célébrer les capacités et la créativité des personnes en situation de handicap et à souligner la valeur de la différence comme source d'inspiration et d'innovation dans la société, en plus de sensibiliser à leurs attentes et de les intégrer efficacement dans le tissu social, en changeant les stéréotypes et en présentant des modèles positifs de leurs capacités, ce qui contribue à leur intégration dans la vie publique.



Dans une déclaration à la MAP, Nadia Atia, présidente de l'Organisation Badr et présidente de la Fédération marocaine des associations œuvrant dans le domaine du handicap intellectuel, a précisé que l'un des objectifs de cette campagne est de sensibiliser les citoyens à la problématique des enfants autistes et à leur intégration dans la société.



Cette catégorie, malgré ses différences, possède des capacités particulières et est créatif dans tous les domaines, d’où la nécessite pour les associations de la société civile, les établissements de protection sociale et les acteurs sociaux d’encourager ces capacités et ces talents, a-t-elle mis en avant.



Mme Atia a également souligné la nécessité de prêter attention à ces enfants, de comprendre leurs différences et de mettre en valeur et développer leurs capacités, afin qu’eux aussi puissent être intégrés au monde du travail et de l’éducation, relevant, dans ce sens, que cette initiative vise à sensibiliser les gens au fait que l'autisme n'est pas une maladie, mais plutôt un cas qui nécessite une intégration adéquate, un suivi rigoureux, de la compréhension et de la patience.



De leur côté, des mères d’enfants autistes qui bénéficient des services de l’Organisation Badr ont noté que les enfants autistes possèdent une créativité tangible et s’efforcent de s’intégrer autant que possible en acquérant des compétences de vie.



Elles ont fait remarquer que les enfants autistes ont des aspirations et des objectifs que tout le monde ne comprend pas, d'où cette différence, expliquant que "cette différence ne réside pas dans leur essence ou leur nature, mais plutôt dans le regard que la société porte sur eux".



A travers cet événement, les organisateurs veulent encourager la créativité et l’innovation parmi les participants, ouvrir de nouveaux horizons d’expression personnelle et créer un environnement festif et solidaire qui favorise un sentiment d’appartenance et d’acceptation