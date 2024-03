Benzarti et le Wydad. Un nouveau divorce

16/03/2024

Le Wydad vient de se séparer de son entraîneur tunisien Fouzi Benzarti qui avait débarqué à mi-saison dans la demeure des Rouges pour suppléer le coach marocain Adil Ramzi.



Les résultats de Benzarti avec le WAC n’ont pas été à la hauteur des attentes du public et des dirigeants qui s’apprêtent à tenir des assemblées générales le 28 de ce mois.



Sur les 16 matches disputés sous la houlette de Benzarti, le WAC n’en a gagné que cinq, contre autant d’issues de parité et six défaites. Ce qui donne lieu à une 6ème place avec 33 points et un match en moins, soit 12 longueurs de retard sur le leader de la Botola, l’ASFAR.