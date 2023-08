Bentayg désormais Stéphanois pour de bon

27/08/2023

Le défenseur du Raja de Casablanca Mahmoud Bentayg s’est engagé avec le club français de Saint-Etienne jusqu’en 2026, a annoncé, jeudi soir, l’équipe stéphanoise qui évolue en Ligue 2.



“L’AS Saint-Étienne et le Raja Casablanca ont trouvé un accord pour le transfert de Mahmoud Bentayg. Le défenseur latéral de 23 ans rejoint le Forez où il évoluera sous le numéro 13 lors des trois prochaines saisons”, indique le club dans un communiqué.



"Je suis très fier de porter le maillot de ce grand club. J'ai envie d'apporter quelque chose sur le terrain pour permettre à l'ASSE d'atteindre ses objectifs cette saison", a déclaré le latéral gauche marocain, cité dans un communiqué.



"Mahmoud est un joueur porté vers l’offensif avec un volume de jeu important. Il a des qualités techniques et un bon pied gauche qu’il va pouvoirmettre au service du groupe. Son profilrépond à plusieurs critères que nous avions identifiés", a souligné de son côté, Laurent Batlles, entraîneur de l'ASSE. Natif de Casablanca, c’est sous les couleurs de l’Association Jeunesse Sportive que Mahmoud Bentayg fait ses débuts.



Pensionnaire de Botola Amateurs 2, l’AJS, club du sud-ouest de Casablanca, lui permet de disputer ses premières rencontres avec les grands à l’âge de 20 ans. A l’issue de cette première saison, tout s’accélère pour le défenseur latéral.



Repéré par le Tihad Athletic Sport, Mahmoud Bentayg ne s’en va pas très loin de son premier club et rejoint le TAS où le joueur découvre la deuxième division marocaine. Remarquées, les prestations du latéral gauche tapent dans l’œil d’un troisième club de Casablanca, et pas n’importe lequel… Le Raja !



Bien qu’issu de deuxième division, Mahmoud Bentayg parvient rapidement à intégrer le onze de départ des Verts. Pour sa première saison, il prend part à 37 rencontres, dont 34 en tant que titulaire.



En plus de la Botola Pro, le latéral gauche découvre la Champions League africaine où il affronte El Alhy, vainqueur de l’édition 2023 ou encore l'Arab Champions Club, qui lui a permistout récemment de se frotter à Al-Nassr de Cristiano Ronaldo et Sadio Mané, rappelle l’ASSE.