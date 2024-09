Béni Mellal : Une série de projets pour renforcer l'approvisionnement en eau potable des zones montagneuses

23/09/2024

Une série de projets visant à renforcer et à sécuriser l’approvisionnement en eau potable des zones montagneuses sont mis en oeuvre au niveau des localités montagneuses relevant de la commune de Foum El Anceur (Béni Mellal), et ce dans le cadre des efforts de la région visant à faire face au phénomène du stress hydrique.



Ces projets comprennent d’équipement en systèmes de pompage et en énergie solaire de trois puits au niveau des douars de Tisouit, Al Baraqiq et Ighargar sis dans commune de Foum El Anceur, d’un coût d’environ 2,1 millions de dirhams. Ces projets bénéficieront à une population de 320 familles éparpillées sur ces zones difficiles d’accès.



Il s’agit également de la réalisation et de l’équipement de 13 points d’eau dans les collectivités territoriales d’Ouled Yaich et Ouled Mbarek, Foum Oudi, Guettaya et Semguat qui ont pour finalité de répondre aux besoins grandissants en eau à l’échelle de ces localités à forte densité rurale.



L’ensemble de ces projets visent à renforcer l’approvisionnement en eau potable en milieu rural dans la province de Béni Mellal, à travers la généralisation des raccordements individuels aux niveaux des centres ruraux et la poursuite de l’approvisionnement de l'ensemble des douars enclavés en eau potable, outre que la poursuite de la mise en oeuvre du Programme National pour l'Approvisionnement en Eau Potable et l'Irrigation 2020-2027.



Dans ce sillage, le Wali de la région Béni Mellal-Khénifra accompagné du président de la région, d’élus et des chefs des services déconcentrés et sécuritaires ont effectué une visite d'inspection au niveau de la commune de Foum El Anceur pour s'arrêter sur l’état d’avancement des projets en cours de mise en oeuvre.



Cette visite s’inscrit dans la continuité des visites de terrain effectuées par le Wali de la région pour s'informer de la cadence d'avancement des projets visant à renforcer l’approvisionnement en eau potable de plusieurs douars.



Au cours de cette visite, le Wali a appelé l'ensemble des parties prenantes à accélérer la réalisation des chantiers se rattachant à l'approvisionnement en eau potable des localités rurales et montagneuses ainsi qu’à fournir des réservoirs d’eau supplémentaires afin de permettre aux habitants de ces villages d’être approvisionnés en eau potable de manière permanente.