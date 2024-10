Béni Mellal-Khénifra : le Groupe OCP se dote de trois nouvelles STEP

04/10/2024

Le Groupe OCP vient de se doter de trois nouvelles stations d'épuration des eaux usées (STEP) dans les villes de Béni Mellal, Kasbat Tadla et Fkih Ben Salah, et ce dans le cadre de sa politique visant l’optimisation de la consommation en eau et le recours aux eaux non conventionnelles dans ses installations industrielles.



Ainsi, les eaux traitées par la STEP de Béni Mellal seront désormais réutilisées pour les besoins industriels du Groupe après le lancement, jeudi, de la mise en service du traitement tertiaire de cette station.



Le coup d’envoi de la réutilisation des eaux de la STEP de Béni Mellal par OCP s’est déroulé en présence du Wali de la région Beni Mellal-Khénifra, Khatib El Hebil, du gouverneur de la province de Fkih Ben Saleh, Mohamed Karnachi, du Directeur du site de Khouribga, Abdelkarim Ramzi, de responsables de OCP Green Water ainsi que des représentants des services extérieurs et des élus.



Ce projet, réalisé par la filiale OCP Green Water et JESA pour un coût total de 593 millions de DH (MDH) en partenariat avec le ministère de l’intérieur, la RADEET et la commune de Beni Mellal s’inscrit dans le cadre de la Stratégie Eau du Groupe et permettra également la dépollution de Oued Oum Er Rbia.



Cette unité de traitement tertiaire, dimensionnée pour un volume annuel de 9Mm3, est composée d’unités de coagulation et floculation, d’une filtration à sable, d’un système de désinfection à base des rayons UV et d'un système de chloration. Elle permettra d’acheminer les eaux traitées via une conduite d’un linéaire de 40 km vers les installations industrielles d’OCP.



Par la suite le Wali et la délégation l’accompagnant ont visité la Station d’épuration des eaux usées de Kasbat Tadla. Le projet d’assainissement liquide et de réutilisation est d’un coût global de 403 MDH dont 363 MDH financé par OCP Green Water pour la construction de la STEP.



La contribution du ministère de l’Intérieur aux travaux de réalisation du collecteur et intercepteur, s’élève à 30 MDH alors que la commune de Tadla contribue à hauteur de 7 MDH en vue de la collecte de la totalité des eaux usées de la ville. D’une capacité de 2.2 Mm3 par an, cette station sera mise en service dans les prochains jours.



Les eaux traitées de cette STEP seront à leur tours utilisées à des fins industriels de OCP et auront également un impact très positif sur la dépollution de Oued Oum Er Rbia.



Le Wali, le gouverneur de la province et la délégation ont également pris connaissance de l’état d’avancement du projet de la STEP à Fkih Ben Salah dont les travaux sont à leur dernière ligne droite.



Porté par le groupe OCP, ce projet qui permettra la production d’eau de 5,5 Mm3/an a nécessité un investissement de 884 MDH avec pour finalités de réduire les risques de contamination des eaux d’irrigation et d’abreuvement du bétail ainsi que la réutilisation des eaux usées traitées conformément au Plan national d’assainissement liquide (PNA) et à la stratégie eau OCP.



Dans une déclaration à la MAP, le Directeur du programme STEP à OCP Green Water, Abdessamad Chatabi a souligné que la réutilisation des eaux usées d’origine urbaine dans le traitement du phosphate ne date pas d’aujourd’hui dans l’activité minière du Groupe OCP, rappelant que la station de Khouribga est opérationnelle depuis 2010, d’une capacité actuelle de 5 mm3, à laquelle s’ajoutera un volume en eau de l’ordre de 16,7 mm3/an à terme qui sera produit par ces nouvelles STEPs.



A rappeler que le Groupe OCP a mis en place un "Programme Eau" reposant sur trois leviers à savoir l’optimisation de l’utilisation de l’eau sur toute la chaîne de valeur, la mobilisation des ressources en eau non conventionnelles et la R&D. Au total la mise en service de ces 3 STEPs permettra un gain en eaux non conventionnelles de l'ordre de 16.7 Mm3.