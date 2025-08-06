Béni Mellal-Khénifra: Une Semaine de l'investissement dédiée aux MRE du 11 au 15 août

06/08/2025

Le Centre régional d'investissement (CRI) de Béni Mellal-Khénifra organise, du 11 au 15 août, une "Semaine de l'investissement" dédiée aux Marocains du monde.



Cet événement s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour mobiliser les compétences et les ressources des Marocains de la diaspora au service du développement économique du Royaume, indique un communiqué du CRI Béni Mellal-Khénifra.



Il vise également à sensibiliser, informer et accompagner les Marocains résidant à l'étranger porteurs de projets, afin de les édifier sur les opportunités d'investissement et les mécanismes de soutien et d'accompagnement aux échelles nationale et régionale.



Dans ce cadre, le CRI Béni Mellal-Khenifra propose un programme riche et exhaustif destiné aux MRE porteurs de projets, portant sur des ateliers, des visites de terrain, des réunions de travail, des sessions d'accompagnement individuel et des espaces d'accueil.



Cet évènement est organisé à l'initiative du ministère de l'Investissement, de la Convergence et de l'Evaluation des politiques publiques, en partenariat avec l’ensemble des centres régionaux d'investissement du Royaume.

