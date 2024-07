Béni Mellal-Khénifra : Le CRI-BMK à la rencontre d'investisseurs allemands

02/07/2024

Le Centre régional d'investissement (CRI) de la région de Béni Mellal-Khénifra a accueilli, récemment, une délégation d'investisseurs allemands venus explorer les opportunités d'investissement offertes par la région, notamment dans le secteur agro-industriel.



Au cours de cette rencontre organisée en collaboration avec la Chambre allemande de commerce et d'industrie au Maroc, les discussions ont porté sur les diverses opportunités de coopération entre investisseurs allemands et leurs homologues de la région de Béni Mellal-Khénifra ainsi que le potentiel de développement du secteur agro-industriel, qui bénéficie d'un cadre incitatif favorable et d'un environnement propice à la réussite des entreprises au niveau de la région.



L'événement qui a réuni un parterre d'acteurs clés de l'écosystème agro-industriel régional, dont l'Université Sultan Moulay Slimane, l'OFPPT, le Cluster agro-industriel Oum Er-Rabia, l'INRA, l'ONSSA, l'ONCA, Morocco Foodex, la Direction régionale de l'agriculture et les acteurs agro-industriels, a été l'occasion de faire connaître aux investisseurs allemands les grands atouts de la région en matière d'infrastructures, de ressources naturelles et de savoir-faire humain, rapporte la MAP.



A cette occasion, une visite de terrain a été organisée aux Agro-pôle et Qualipole de Béni Mellal, l'opportunité pour les investisseurs allemands de découvrir de visu les infrastructures modernes et les services de qualité offerts aux acteurs du secteur agro-industriel dans la région.



Selon le CRI Béni Mellal-Khénifra, la visite des investisseurs allemands représente une opportunité pour raffermir les liens économiques et commerciaux entre la région de Béni Mellal-Khénifra et ces investisseurs étrangers dans le but de nouer des partenariats durables.