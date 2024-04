Benguérir: session de formation dans le domaine de la mobilité électrique

24/04/2024

Une session de formation dans le domaine de la mobilité électrique a débuté, lundi à l'Institut de recherche en énergie solaire et en énergies nouvelles (IRESEN) à Benguérir, au profit des jeunes marocains et étrangers résidant dans le Royaume.



Cette formation professionnelle, dont la première partie s’est déroulée la semaine dernière à l’Institut de formation aux métiers des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique de Tanger, est encadrée par des experts et des spécialistes dans les domaines de l'industrie éolienne, de l'énergie solaire et des énergies nouvelles, indique un communiqué des organisateurs.



Organisée dans le cadre du projet "Move Green", piloté par le Fonds Andalou des Municipalités pour la Solidarité Internationale (FAMSI), en partenariat avec l’association CLANER et la Fédération des Collectivités Locales du Nord du Maroc et de l’Andalousie (ANMAR), et financée par l’Union européenne, cette session s’inscrit dans le cadre d’un programme de formation scientifique visant à doter les bénéficiaires des compétences nécessaires pour travailler de manière sûre et efficace dans le domaine de l’énergie éolienne.



Cette initiative leur offre aussi des cours théoriques et pratiques en secourisme, travail en hauteur et manutention manuelle, outre la sensibilisation aux incendies, relève la même source.



L’initiative "Move Green" est un projet pilote ayant pour objectif de créer de nouvelles opportunités d’emploi pour les jeunes en les dotant des aptitudes, des capacités et des compétences nécessaires pour la gestion de projets, à travers la formation professionnelle et le renforcement du partenariat entre les secteurs public et privé dans les différentes industries et domaines de l’économie verte, souligne le communiqué.



Et de poursuivre que ce projet ambitionne de contribuer à l’installation des jeunes talents dans leur pays d’origine, tout en créant des opportunités d’emploi pour ceux dotés de compétences dans ce domaine.



Les bénéficiaires de cette initiative ont tiré profit d’une série de formations de plus de 490 heures, dispensées depuis le 6 juin 2023, au Maroc et en Espagne, conclut le communiqué.