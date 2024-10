Benguérir : Validation clinique du nouveau kit de diagnostic "UM6P-MAScIR MPOX qPCR"

07/10/2024

La Fondation MAScIR relevant de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) a annoncé, vendredi, le développement et la validation clinique de son nouveau kit de diagnostic "UM6P-MAScIR MPOX qPCR", afin de répondre à la flambée épidémique du nouveau variant du virus Mpox, qui sévit en Afrique.



Cette maladie infectieuse a connu une évolution alarmante en ce début d’été, constatée par une augmentation des cas et une propagation à plus de 15 pays sur le continent, indique un communiqué de la Fondation MAScIR.



Au 13 septembre 2024, plus de 26.544 cas de Mpox ont été reportés, dont 5.735 confirmés et 724 décès, selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), note la même source, relevant que le virus a également été déclaré dans plusieurs pays hors continent Africain, notamment en Asie et un cas confirmé en Europe.



Le manque de tests de diagnostic disponibles contribue à la diffusion du virus, explique le communiqué.



Dans ce contexte marqué par l’évolution alarmante du virus Mpox (anciennement « Monkeypox » ou « variole du singe »), du manque de tests de diagnostic disponibles, et en capitalisant sur son expertise, le centre de kits de diagnostic et dispositifs médicaux de la fondation MAScIR, basé à Benguérir au campus de l’UM6P, a pu développer un kit de diagnostic moléculaire basé sur la méthode qPCR, souligne le document.



Et de poursuivre que ce test permet de diagnostiquer le virus Mpox selon les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).



La confiance des autorités locales, notamment le ministère de la Santé et de la Protection Sociale, la Direction des Médicaments et de la Pharmacie et l’Institut Pasteur Maroc, mais aussi des autorités sanitaires africaines – Africa CDC –, ont conduit à une importante synergie, menant au succès de la validation clinique de ce nouveau Kit de diagnostic, se félicite la Fondation MAScIR.



Les chercheurs-experts de l’équipe UM6P-MAScIR ont pu se rendre à Kinshasa en République Démocratique du Congo, au sein de l’Institut National de Recherche Biomédicale (INRB), afin d’y poursuivre l’étape ultime de validation des performances revendiquées par ce test.



Ainsi, les résultats obtenus confirment une concordance de 100% avec le kit de référence, ainsi qu'une sensibilité et une spécificité clinique de 100%.



L’INRB, à travers son directeur, Pr. Jean-Jacques Muyembe Tamfum, atteste de la robustesse et de la qualité du kit et valide son utilisation comme test de routine au sein des laboratoires de diagnostic.



En effet, le kit "UM6P-MAScIR MPOX qPCR" est maintenant enregistré auprès de la Direction du Médicament et de la Pharmacie (DMP), fait savoir la même source.



L’UM6P-MAScIR continuera à soutenir tous les efforts pour rendre ce kit de diagnostic disponible sur le marché, à travers une production locale via sa filiale MOLDIAG, en priorité pour le Royaume du Maroc et l’Afrique, confirmant sa mission de soutien à la souveraineté sanitaire du continent, conclut le communiqué.