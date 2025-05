Benguérir : L’OCP engagé pour une innovation durable

02/05/2025

Le Groupe OCP, à travers sa plateforme ManufacturiX de la Strategic Business Unit Manufacturing, a organisé, mardi à l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) de Benguérir, la première édition de l’OCP InnovateX Day, une journée consacrée à l’innovation technologique au service de l’industrie durable.



Des participants issus d’entreprises industrielles, de start-up, de centres de recherche et du monde académique, ont pris part à cet évènement, initié en partenariat avec l’UM6P, pour échanger sur les solutions novatrices, en réponse à des challenges stratégiques et opérationnels de la SBU (Strategic Business Unit) Manufacturing, en vue de les intégrer à terme dans les domaines d’exploitation du Groupe.



A travers cette initiative, portée par la volonté commune d’identifier des solutions concrètes aux enjeux de transformation industrielle, le Groupe OCP renforce son positionnement en tant qu’acteur de l’innovation, et son appui au développement et à l’enrichissement de son écosystème grâce à des collaborations stratégiques.



S’exprimant à cette occasion, M. Abdenour Jbili, directeur de ManufacturiX et directeur général d'OCP Maintenance Solutions, a indiqué que les jeunes, qui maîtrisent actuellement la technologie et l’information, constituent une source d’inspiration et du changement pour édifier l’avenir, précisant que le rôle des porteurs de projets, des inventeurs et des entrepreneurs est fondamental pour accompagner et contribuer à la transformation industrielle, rapporte la MAP.



Cette première édition de l’OCP InnovateX Day rassemble plus de 500 participants venus découvrir les solutions innovantes de plus de 35 entreprises représentant 25 pays, qui ont été sélectionnées parmi 2.500 candidatures reçues en décembre 2024, a fait savoir M. Jbili, précisant que plusieurs entreprises marocaines, ayant fait preuve de leur talent et de leur savoir-faire, sont à l’honneur lors de cet évènement.



Cette manifestation revêt une "importance capitale" puisqu’elle permet de connecter l’innovation appliquée aux besoins industriels, a-t-il relevé, ajoutant que cet évènement offre aux innovateurs l’opportunité de tester leurs solutions à l’échelle industrielle pour les adapter et les implémenter sur le terrain.



L’idée est de rendre l’OCP InnovateX Day un évènement annuel pour développer un réseau solide et diversifier les sources des innovations, les connecter aux besoins industriels et soulever les défis de demain, a poursuivi M. Jbili.



Dans le même sillage, Ahmed Mahrou, Managing Director SBU Manufacturing au Groupe OCP, a souligné que cette première édition de l’OCP InnovateX est une occasion d'établir des passerelles entre l'industrie et l'académie, ainsi qu'entre les start-up et l'économie pour présenter et partager des idées innovantes afin d'enrichir les chaînes de production à l'échelle industrielle.



"Aujourd'hui, nous n'observons pas seulement, mais nous nous engageons en faveur d'une innovation responsable et durable", a-t-il soutenu dans un message-vidéo.

"Avec le temps, nous espérons devenir un lieu de rencontre vibrant et dynamique où les talents et les technologies convergent pour créer une intelligence plus durable et plus productive", a fait noter M. Mahrou.



Au programme de cet évènement figurent des panels, des échanges et des interventions pour identifier, optimiser et promouvoir des solutions innovantes et concrètes dans un environnement industriel de pointe.