Benguérir : Focus sur l'importance de la Deep Tech pour relever les défis liés au développement durable

10/05/2024

Les participants à la première édition du "Deep Tech Summit", ont souligné jeudi, à Benguérir, l'importance des innovations de la Deep Tech pour relever les défis liés au développement durable.



Les intervenants à cet événement organisé durant deux jours par l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), ont relevé que la Deep Tech représente un levier important de nature à stimuler des secteurs vitaux tels que l’agriculture, la santé, l’énergie, l’infrastructure des technologies de l’information et la biotechnologie entre autres.



Dans ce contexte, la directrice générale adjointe et chef du département des sciences et applications nucléaires à l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Najat Mokhtar, a relevé le rôle des innovations de la Deep Tech dans le développement des pays et la promotion du bien-être des individus et des sociétés, soulignant l’importance de cet événement, qui rassemble des scientifiques et des jeunes du monde entier et des startups industrielles pour réfléchir et discuter de la manière d'utiliser la science et les ressources humaines pour résoudre les problèmes liés au changement climatique, à la sécurité alimentaire, à la santé, à l'eau et d'autres défis.



Dans la foulée, elle a mis l’accent sur le rôle du Maroc dans le cadre de la fédération des efforts des penseurs et universitaires autour de la question du développement de l'Afrique et d'accélérer ce processus en répondant aux différentes problématiques dont souffrent encore ce continent.



Pour sa part, Fouad Laroui, professeur à l'UM6P, a mis l’accent sur l’importance d’utiliser correctement la technologie dans de nombreux domaines, étant donné que la technologie a un impact bénéfique sur la société et l'environnement, en fournissant des connaissances et en augmentant la prise de conscience.



Le bon usage de la technologie, a-t-il poursuivi, contribue à améliorer la qualité de vie, à renforcer le bien-être social et à parvenir au développement communautaire durable, faisant remarquer que le monde est appelé aujourd'hui à réfléchir à de nouvelles solutions pour résoudre les problèmes liés à l'eau et sauver la planète en orientant les efforts vers une plus grande durabilité basée sur des solutions favorisées par l'intelligence artificielle.



De son côté, Trixie LohMirmand, le président-directeur général de l'entreprise "KAOUN International", organisatrice du salon "GITEX Africa", a souligné l'importance de la construction du capital humain et de la formation dans le domaine de la Deep Tech et de l'innovation, pour faire face aux différents défis au niveau du continent.



Dans ce cadre, Mme LohMirmand a mis l’accent sur les efforts déployés par le Maroc et les réalisations majeures obtenues dans ce domaine en accueillant les acteurs du système technologique et d'innovation en Afrique, pour asseoir sa position de destination incontournable des grandes rencontres et manifestations mondiales.



Cette entrepreneure et experte a évoqué dans ce contexte, le salon "GITEX Africa Maroc", considéré comme le plus grand événement technologique du continent, qui rassemble les géants de la technologie, les gouvernements, les petites et moyennes entreprises, les startups, les programmeurs, les investisseurs et les universitaires afin de faire progresser l’innovation technologique multisectorielle et la transition numérique du continent.



L’entrepreneur Finian Tan a souligné pour sa part, que la Deep Tech est basée sur la recherche et le développement, qui constituent les fondements les plus importants d'une croissance économique durable, de l'excellence mondiale et du leadership mondial.



Et de relever l'utilité des innovations technologiques dans tous les domaines de la vie, en particulier dans les sciences, mettant l'accent sur l’importance de la recherche et des innovations dans les sciences médicales pour traiter les maladies, dont souffrent encore l'humanité.



La première édition du "Deep Tech Summit", qui connait la participation de chercheurs, d'étudiants, d'industriels, d'investisseurs et de représentants d'organisations gouvernementales, est axée sur une conférence principale ayant pour thème "La Deep Tech : Prochain jalon de la transformation en Afrique".



Cette rencontre permet aux acteurs de la Deep Tech de joindre leur force et partager une vision commune pour se projeter dans une Afrique qui fait de la Deep Tech un levier additionnel pour exploiter pleinement son potentiel d’innovation et de création de valeur à travers la science et la technologie.



Au menu de cet événement figurent également des panels de discussion, des conférences et des ateliers devant aborder des thèmes en rapport avec l'attractivité des écosystèmes technologiques, notamment pour les femmes et les membres des diasporas cherchant à se lancer dans l'entrepreneuriat.



La Deep Tech désigne l’ensemble des entreprises et projets développant des produits ou des services disruptifs basés fortement sur la R&D, les technologies avancées, et souvent issus de laboratoires de recherche.