Benguérir: Cinq startups primées lors des InwiDays

26/06/2024

La 12ème édition des InwiDays a récompensé, mardi, à Benguerir, cinq startups distinguées par leurs solutions novatrices.



Il s'agit, de ToumAl Analytics qui révolutionne la connaissance client en Afrique avec des IA avancés adaptés aux langues locales et de Trias, une solution pour les distributeurs qui se compose d'une suite d'applications cloud, qui offre une infrastructure de vente globale incluant une gestion efficace des stocks, une relation client optimisée et une visibilité accrue des produits en vente.



Il s'agit, également, de Sportma, une application qui révolutionne la façon dont les amateurs de sport s'engagent et partagent leur passion ou encore Veezen qui promeut la santé mentale en entreprise grâce à des solutions innovantes utilisant la réalité virtuelle (VR) et l'intelligence artificielle (IA). Okeyo, Startup, qui transforme le paysage du commerce électronique en changeant la façon dont les gens achètent et vendent des produits en ligne a été également primée à l'occasion.



Plus de 300 participants ont répondu à l'appel à candidatures pour la compétition d'Inwidays et parmi eux, 12 startups ont été sélectionnées pour accéder à la phase finale et présenter leurs projets innovants devant le public et le jury.



Cette édition, dédiée à la Sport-Tech, a exploré en profondeur l’impact de la technologie dans le football. Durant l'événement, plusieurs panels de discussion ont abordé des thématiques variées telles que l’usage de la data et de l’intelligence artificielle dans le football moderne, la technologie au service de la santé et de la performance des joueurs, ainsi que la vision du football marocain et la place qu’occupe la technologie et l’innovation dans sa stratégie.



Ce rendez-vous de l’écosystème des startups, organisé, en partenariat avec la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et l'Université Mohammed VI Polytechnique de Benguérir (UM6P), a rassemblé plus de 200 participants et a été suivi par plus de 500.000 personnes sur les plateformes digitales de Inwi.