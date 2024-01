“Bendir Lalla” participe au Festival “A Royal chance film” à Los Angeles

19/01/2024

Le film documentaire "Bendir Lalla" a été sélectionné à la première édition du Festival "A Royal chance film" qui se déroulera du 1er au 3 février prochain, à Los Angeles aux Etats-Unis, a annoncé son réalisateur Ahmed El Kadiri.



Dans un post publié sur sa page Facebook, le jeune cinéaste s'est dit "très heureux" de voir son premier film documentaire participer à cet événement cinématographique mondial. Dans ce documentaire de 12 minutes, Ahmed aspire à ressusciter l’âme de sa grand-mère dont le bendir est resté accroché sur un mur de la maison familiale. Grâce à lui, le vieux instrument retrouve une seconde vie dans les spectacles de la Hadra féminine à Salé. En août dernier, "Bendir Lalla" avait représenté le Maroc à la compétition internationale du 36ème Festival du film d'amateurs en Tunisie, de même qu'il a été projeté au Festival international du film documentaire arabo-africain de Zagora.



Le documentaire a, par ailleurs, obtenu une mention spéciale du jury de la 15ème édition du Festival national du film d'amateurs de Settat en décembre dernier, et a remporté, le même mois, le Grand Prix de la 10ème édition du Festival du cinéma social de Tanger "Tanjazoom".



"A Royal chance film Festival" est une manifestation cinématographique qui vise à promouvoir les artistes indépendants en jetant la lumière sur leurs créations. L'événement, organisé en présentiel et à distance, est appelé à devenir un rendez-vous incontournable pour le public du cinéma et de la télévision et les créateurs de contenu des quatre coins du globe.



Le programme de cette première édition comporte plusieurs activités dont des projections, des concerts exclusifs, des entretiens et des rencontres de réseautage.

Concours national de lecture

Le Réseau de lecture au Maroc a annoncé l'ouverture des candidatures pour la 10ème édition du concours national de lecture pour l'année 2024.



Cette compétition, qui vise à promouvoir l'acte de la lecture dans la société, est organisée en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en collaboration avec les académies et les directions provinciales du ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, indique la même source.



Le concours est ouvert aux élèves âgés de 7 à 26 ans, précise ce réseau, selon lequel les élèves souhaitant y participer doivent remplir le formulaire d'inscription disponible sur le lien https://forms.gle/hXkumW3etCRmeZsf7, avant la date limite du 14 mars 2024.

Selon les organisateurs, les lauréats du concours national seront annoncés lors d'une cérémonie qui aura lieu en marge du Salon international de l'édition et du livre (SIEL), prévu du 9 au 19 mai prochain.



Le Prix national de la lecture, inscrit dans le cadre du programme "Lecture pour tous", est un rendez-vous annuel visant à souligner la continuité de l'engagement en faveur de la lecture et à enraciner l'acte de lire au sein de la société marocaine en tant que comportement quotidien et civilisationnel incontournable, précise-t-on.



Le Réseau de lecture au Maroc, créé en décembre 2013, vise à promouvoir la lecture comme une habitude quotidienne chez les Marocains, en partant du principe que la lecture est la porte d'entrée principale au monde du savoir, en tant que levier essentiel de tout développement.