Bencharki, homme du match face à Nancy

24/01/2019

En inscrivant les deux buts du RC Lens (Ligue 2 française) samedi face à Nancy, Achraf Bencharki a été «le grand homme du match» et a convaincu à la pointe de l’attaque, affirme mardi le site sportif «Lensois.com» sur la base d’un sondage qu’il a proposé aux supporters pour savoir si l’international marocain peut s’installer définitivement dans ce poste.

Selon ce sondage, 78% (897 votes) des personnes enquêtées ont jugé que Bencharki, qui a été aligné comme avant-centre, peut s’installer durablement dans ce poste.

Le RC Lens était mené à la marque avant que le footballeur marocain n’égalise pour son équipe et ne lui donne, ensuite, l’avantage en inscrivant le second but de la tête.

Bencharki «a la qualité d'être adroit», s’est réjoui l’entraîneur de l’équipe lensoise, Philippe Montanier, dans une déclaration rapportée par le site «madeinlens.com».

«Je ne suis pas étonné, car je l'avais déjà vu jouer à ce poste-là», a-t-il conclu.