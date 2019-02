Benatia : Allegri n’a pas été sincère

13/02/2019

L’international marocain Mehdi Benatia fraîchement transféré de la Juventus au club qatari d’Al Duhail ne porte pas trop dans son cœur Massimiliano Allegri.

Dans un entretien accordé au quotidien spécialisé L’Equipe, le capitaine du Onze national a déploré les fausses promesses d’Allegri. Affirmant à ce propos que "(L’été dernier) J’ai parlé avec mon entraîneur, Massimiliano Allegri, pour savoir ce que je devais faire. (…) Il m’a expliqué que Leo (Bonucci, de retour au club) allait surtout devoir gagner sa place. (…) Il m’a vraiment assuré qu’il allait y avoir une vraie concurrence. J’ai donc pris la décision de rester". Et d’ajouter : "J’avais perdu confiance en Allegri. Il n’a pas été sincère, il n’a pas tenu ses promesses. C’était fini pour moi. Tous mes coéquipiers ont essayé de me convaincre de rester. Cela m’a touché et je souhaite sincèrement à ce club, qui est comme une famille, de remporter la Ligue des champions. Mais moi, je ne pouvais pas continuer comme ça...".