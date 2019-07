Ben Yessef dépeint 20 ans de paix et de sécurité sous le règne de S.M le Roi

01/08/2019 Libé

Le tableau que j'ai remis à S.M le Roi Mohammed VI, mardi à Tanger, lors de la réception présidée par le Souverain à l'occasion du 20ème anniversaire de Son accession au Trône de Ses glorieux ancêtres, dépeint vingt années de paix et de sécurité, a affirmé l'artiste peintre marocain, Ahmed Ben Yessef.

"J'ai veillé à l'occasion du 20è anniversaire de la glorieuse Fête du Trône, à dessiner un tableau qui dépeint 20 années de paix, de sécurité et de progrès, sous le règne de S.M le Roi", a dit M. Ben Yessef dans une déclaration à la MAP. "La majorité de mes œuvres ont un point de départ et celui de cette toile était les 20 ans d'aspirations", a-t-il indiqué, notant que cette œuvre fait suite au tableau réalisé à l'occasion de la Fête du Trône d'il y a cinq ans. L'art plastique joue un rôle important dans la documentation des événements, "car la toile, en plus de sa dimension esthétique, constitue un document de vie, et l'artiste se mue, par là même, en historien", a souligné M. Ben Yessef.