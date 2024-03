Ben Seghir, Adli et Lekhdim heureux de rejoindre l’EN

19/03/2024

Le joueur de la sélection marocaine de football, Eliesse Ben Seghir, s’est dit heureux d’être convoqué en équipe nationale, saluant le travail accompli par la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) qui accorde un grand intérêt aux talents marocains qui jouent à l’étranger.



«Mon souhait est de contribuer aux prochains exploits des Lions de l’Atlas et de décrocher des titres avec l'équipe du Maroc », a déclaré à la presse le milieu de terrain de l’AS Monaco, à son arrivée lundi à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca, pour prendre part au rassemblement de la sélection marocaine en prévision des deux matches amicaux face à l’Angola et la Mauritanie.

De son côté, le jeune prodige du Real Madrid, Youssef Lekhedim (18 ans) a exprimé sa fierté de défendre les couleurs des Lions de l’Atlas.



Même son de cloche chez Amine Adli, sociétaire du club allemand du Bayer Leverkusen, qui a encensé les jeunes joueurs convoqués en équipe nationale, notant qu’ils constitueront, sans aucun doute, une valeur ajoutée pour le Onze national. « Le Maroc sera plus fort grâce à la présence des talents marocains évoluant partout dans le monde », a-t-il fait remarquer, estimant que cet intérêt pour les jeunes joueurs servira l’équipe nationale afin de réaliser les performances escomptées lors des prochaines échéances.