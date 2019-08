Ben Affleck retrouve Matt Damon chez Ridley Scott

Ils sont inséparables ! Ben Affleck et Matt Damon s’associent de nouveau pour écrire et jouer dans le prochain Ridley Scott : The Last Duel. Ils poursuivent ainsi une longue et fructueuse collaboration qui dure depuis 1997 et la sortie de Will Hunting. Le film se déroulera en France au 14ème siècle et raconte l’histoire d’un homme qui revient de la guerre contre les Anglais pour découvrir que sa femme a été violée par un ami. Personne ne croyant la jeune épouse, le soldat va faire appel au roi de France pour réclamer un duel à mort, devenant ainsi le dernier affrontement légal du titre. Sans connaître exactement la nature des rôles des deux acteurs, on peut prédire qu’il s’agira d’une autre ambiance que la camaraderie célébrée dans Will Hunting ou Dogma.

Le film initialement prévu pour FOX devra peut-être trouver un nouvel acheteur, Disney n’ayant pas encore confirmé qu’il reprenait le projet. Aucune date de tournage n’a pour le moment été indiquée. Sachant que Matt Damon sera prochainement occupé sur Stillwater de Tom McCarthy, il ne faut pas s’attendre à un départ imminent. De son côté, il est possible que Ridley Scott repousse son projet d’adaptation de Merlin sur la jeunesse du célèbre magicien. Quant à Ben Affleck, il sera à l’affiche de Ghost Army qu’il réalise. Pas facile de synchroniser les plannings quand on est des stars hollywoodiennes.