Ben Affleck, héros du drame “Falling to Earth”

26/10/2019

Variety rapporte que Ben Affleck ("Will Hunting", "Armageddon", "Pearl Harbor", "Argo") jouera dans l'adaptation d'un roman de Kate Southwood, "Falling to Earth", publié en 2013 par Europa Editions.

Bron Studios travaille sur leur prochain projet alors que leur dernier film, le "Joker" de Todd Phillips, est un vrai succès au box-office. La société a choisi la scénariste Hillary Seitz pour porter sur grand écran "Falling to Earth" de Kate Southwood.

Tout commence le 18 mars 1925 dans la petite ville de Marah qui est frappée par la pire tornade de l'histoire américaine. Les victimes se comptent par centaine et tous les bâtiments sont détruits. Paul Graves et sa famille font figure d'exception. A la fin de la journée, ils retrouvent tout ce qu'ils avaient avant la tragédie : leur maison, leur travail et leurs enfants.

L'histoire suit les Graves alors que Marah se reconstruit. Leurs voisins commencent à se demander comment ils ont pu être les seuls à échapper au malheur qui les frappe tous. Le ressentiment puis l'hostilité se développeront à leur encontre avec des résultats dramatiques.

Ben Affleck avait un temps été envisagé pour réaliser "Falling to Earth" mais jusqu'à présent, il n'est engagé qu'en tant qu'acteur. Il devrait interpréter Paul Graves.

Aucune date de sortie n'a été communiquée pour le moment.