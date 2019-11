Ben Affleck à l'affiche d'“Hypnotic”

16/11/2019

L'acteur américain Ben Affleck rejoint le casting (vierge) du prochain film de Robert Rodiguez, "Hypnotic", un thriller d'action écrit par le cinéaste lui-même.

Dans "Hypnotic", Affleck campera un policier confronté à la disparition de sa fille et à la découverte d'un programme gouvernemental secret. Les deux événements étant liés.

C'est Solstice Studios et Studio 8 qui feront équipe pour produire le film. D'après le site américain Variety qui a révélé l'information, Robert Rodriguez et les sociétés de production sont en train de revoir le calendrier pour la production et le tournage afin de pouvoir s'accommoder de l'emploi du temps chargé de Ben Affleck.

Affleck est actuellement sur le tournage du thriller "Deep Water" avec à ses côtés Ana de Armas. Ensuite, le Bostonien sera sur le tournage de "The Last Duel" de Ridley Scott, début 2020. Matt Damon et Adam Driver seront à ses côtés.

Récemment, Affleck a travaillé sur "The Last Thing He Wanted" pour Netflix avec Anne Hathaway et le drame autour du basket-ball "The Way Back" tous les deux prévus pour sortir en 2020.