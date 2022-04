Belouizdad-Wydad à guichets fermés et Al Ahly-Raja devant 20.000 supporteurs

La donne a changé sans pour autant perturber outre mesure les Rouges et les Verts

14/04/2022

Les autorités publiques aussi bien égyptiennes qu’algériennes ont donné leur accord pour que les rencontres des quarts de finale aller de la Ligue des champions d’Afrique se déroulent en présence du public.



Pour le cas égyptien, il est question de l’opposition au sommet entre le club cairote d’AlAhly et le Raja de Casablanca prévue ce samedi à partir de 20 heures au stade Es Salam. Ce match devait se dérouler devant 5000 spectateurs mais, au vu de l’importance de cette confrontation et du rôle que peuvent jouer les supporteurs, la requête des dirigeants d’AlAhly auprès des autorités égyptiennes a été satisfaite.



Ils seront donc pas moins de 20.000 spectateurs présents le jour du match au stade Es Salam, qui est d’une capacité de 30.000 places.



Pour le cas algérien, le match entre Chabab Belouizdad et le Wydad de Casablanca, programmé samedi à 21H00, devait se jouer à huis clos, du fait qu’en Algérie, la présence du public n’était jusqu’ici pas autorisée pour des raisons aussi bien sécuritaires que liées à la pandémie du coronavirus.



Afin de permettre à la formation de Belouizdad, leader du championnat local, d’aborder cette confrontation dans les meilleures conditions, il a été décidé, illico presto, d’ouvrir les portes du stade 5 Juillet à Alger aux supporteurs dont le nombre est estimé à 60.000.



La décision de rouvrir le stade au public a pris de court les supporters wydadis dont certains auraient voulu être du voyage pour soutenir les Rouges et Blancs.



Des données qui changent mais cela ne devrait pas perturber outre-mesure les deux grosses écuries casablancaises, habituées à évoluer dans des stades pleins à craquer qui plus est dans des ambiances défavorables. Les Verts et les Rouges sont outillés et comptent dans leurs rangs respectifs des éléments aguerris en mesure de négocier sans dégât ce premier cap en vue d’envisager le second à domicile, devant leur public, dans de bonnes dispositions.



Il convient de souligner que le Wydad a débarqué mercredi à l’aéroport d’Alger après une escale à Tunis, alors que le Raja s’était rendu mardi à bord d’un vol spécial au Caire.



A rappeler que le troisième représentant du football national en compétition continentale, la Renaissance de Berkane, devra, lui, croiser le fer dimanche en déplacement avec le club égyptien d’Al Masry en match comptant pour les quarts de finale aller de la Coupe de la Confédération CAF.



Mohamed Bouarab

Botola Pro D1



Voici le programme de la 21è journée de la Botola Pro D1 de football:

Vendredi à 22h00

AS FAR-IRT (huis clos)

Samedi à 22h00

HUSA-FUS

MAS-RCOZ (huis clos).

Dimanche à 22h00

SCCM-CAYB

JSS-DHJ

Mie à jour Lundi 25 avril

RCA-MCO

Mardi 26 avril

OCS-WAC

Mercredi 27 avril

OCK-RSB

Le coup d’envoi de ces trois matches de mise à jour sera donné à 22h00.



…Et Pro D2



Voici le programme de la 25è journée de la Botola Pro D2 de football:

Vendredi

15h30 : ASS-OD

22h00 : MAT-CJBG

Samedi

15h30 : USMO-IZK

15h30: TAS-UTS

22h00: RBM-WAF

Dimanche

15h30 : SM-RCAZ

15h30 : CAK-JSM

22h00: KACM-RAC