Belmadi : Nous visons le sacre final

29/05/2019 Source: cafonline.com

Dans un entretien qu’il a accordé à CAFonline.com, le sélectionneur algérien Djamel Belmadi ne cache pas ses ambitions. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain et de l’Olympique de Marseille vise le sacre final avec les fennecs, 29 ans après leur dernière consécration, en 1990 à domicile.



Vos impressions après le tirage de la CAN Total 2019 ?

Je pense que c’est un groupe équilibré même si nous allons affronter un gros morceau qu’est le Sénégal, équipe mondialiste. Les poulains d’Aliou Cissé sont d’ailleurs l’une des équipes favorites pour le sacre final. Pour le Kenya et la Tanzanie, même si ces deux pays n’ont plus joué la CAN depuis plusieurs années, ils restent quand même des adversaires contre qui il faudra faire de bons matches et les remporter. Nous allons bien étudier les équipes du groupe et bien préparer notre participation pour être au rendez-vous le jour J.



La prochaine CAN se jouera avec 24 équipes, une première pour la compétition continentale ?

Ça sera plus ouvert pour toutes les équipes qualifiées surtout que les équipes auront leur mot à dire et nous l’avons vu lors des qualifications. Rien ne sera facile dans cette compétition, car actuellement il n’y a plus de petites équipes. Il y a plus de chance de passer le premier tour mais la compétition sera plus dure dès les huitièmes et quarts de finale.



Quel sera l’objectif de l’Algérie en Egypte en juin prochain ?

Notre objectif dans un premier temps c’est de passer le premier tour puis se battre pour le sacre final, car nous ne serons pas en Egypte en juin prochain pour faire de la figuration. Il faudra se battre pour le titre comme toutes les grandes nations du football africain. Il faudra bien entrer dans la compétition, acquérir cette confiance nécessaire puis aller petit à petit le plus loin possible.