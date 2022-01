Belle éclaircie des relations germano-marocaines: Après la tempête, le beau temps

Rabat et Berlin expriment leur engagement à fructifier les échanges bilatéreaux

06/01/2022

Le Royaume avait fait savoir le mois dernier qu’il envisageait de «relancer la coopération bilatérale avec l’Allemagne, notamment après des déclarations “positives et constructives” du nouveau gouvernement

Dans un message adressé par le président de la République fédérale d’Allemagne à Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion du Nouvel an, cité par un communiqué du Cabinet Royal diffusé mercredi 5 janvier 2022, le chef de l’Etat allemand, Frank-Walter Steinmeier a invité le Souverain à effectuer une visite d’Etat en Allemagne afin de «sceller un nouveau partenariat entre les deux pays».Ce message intervient à la suite de l’avènement d’un nouveau gouvernement en Allemagne et après une crise diplomatique de quelques mois survenue lorsque Rabat avait suspendu tous ses contacts avec l’ambassade allemande au Maroc le 1er mars 2021 en raison de « malentendus profonds » avec Berlin et rappelé pour consultations son ambassadrice le 6 mai. Parmi les points de discorde qui avaient exaspéré le Maroc, figure la position ambiguë mais devenue, au printemps 2021 hostile au Maroc sur la question du Sahara marocain allant jusqu’à critiquer la décision des Etats-Unis d’Amérique de reconnaître la souveraineté du Royaume du Maroc sur l’ensemble de ses provinces du Sud, de même que la mise à l’écart de Rabat, pourtant acteur actif et déterminant, des négociations sur l’avenir politique et institutionnel de la Libye lors d’une conférence organisée à Berlin en janvier 2020.Nouveau changement, nouveau revirement de taille, le 13 décembre 2021, le ministère des Affaires étrangères, dans le nouveau gouvernement a qualifié dans une déclaration, le Maroc de «lien important entre le Nord et le Sud à la fois politiquement, culturellement et économiquement» et de «partenaire clé» de l’Union européenne et de l’Allemagne en Afrique du Nord. Le département de la diplomatie allemande a souligné, là-dessus, que le Maroc «joue un rôle important dans la stabilité et le développement durable de la région ».Ainsi alors que les relations, notamment diplomatiques entre Rabat et Berlin se trouvaient au plus bas, le nouveau gouvernement allemand entame un nouveau départ.A cet égard, ayant modifié le contenu de sa page internet consacrée à ses relations avec le Maroc, quelques jours après l’entrée en fonction du nouveau cabinet du chancelier Olaf Scholz, le ministère des Affaires étrangères explique que «du point de vue du gouvernement allemand, les deux pays ont un intérêt à revenir aux relations traditionnellement bonnes et étendues».Le site de la diplomatie allemande met en avant, en outre, les relations économiques, les investissements allemands dans des centaines d’entreprises établies au Maroc, la destination touristique très prisée par les Allemands que représente le Pays, la coopération pluridisciplinaire.En effet, les deux pays entretiennent des relations économiques et commerciales soutenues et remarquables. En 2019, l’Allemagne occupait le 7rang de la balance commerciale marocaine. Elle importait, la même année, du Maroc pour 1,4 milliard d’euros de marchandises et produits et en exportait pour 2,2 milliards d’euros. D’autre part, près de 300 entreprises avec participation de capitaux allemands sont installées au Maroc, en particulier à Casablanca et à Tanger et le pays est une destination touristique privilégiée, les Allemands ayant représenté en 2019 environ 6% des touristes étrangers en visite au Maroc.Par ailleurs, l’Allemagne soutient le processus de la modernisation des structures de l’économie marocaine et eu égard au volume de ses engagements, près de 1,2 milliard d’euros en 2020, elle figure parmi les principaux donateurs bilatéraux.La coopération entre les deux partenaires se concentre sur les domaines du développement économique et de l’emploi durables, des énergies renouvelables et de la gestion des ressources en eau. En plus, le Maroc est membre de l’initiative du G20 « Compact with Africa » destinée à consolider le cadre des investissements privés. L’Allemagne et le Maroc ont conclu fin novembre 2019, dans cette optique, un partenariat pour la réformeD’autre part, outre le GIZ et la KfW, diverses fondations allemandes sont implantées au Maroc : la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), la Konard-Adenauer-Stiftung (KAS), la Friedrich-Naumann-Stiftung (FNF), la Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) et la Heinrich-Böll – Stiftung (bbs) (…)A la lumière de toutes ces données, par ailleurs, savantes et clairement révélatrices de la profondeur, la pertinence et la richesse des rapports, des deux partenaires, véritable modèle d’une coopération gagnant-gagnant entre le Nord et le Sud, la situation de gel des relations diplomatiques entre les deux pays du fait de maladresses et surtout d’interférences pernicieuses de tiers, ne pouvaient perdurer outre mesure.C’est ainsi que le mois dernier, ayant reçu des signaux envoyés par la nouvelle équipe gouvernementale germanique signifiant clairement la détermination de Berlin de colmater les brèches corriger les erreurs passées, le Royaume avait fait savoir qu’il envisageait de «relancer la coopération bilatérale avec la RFA, notamment après des déclarations «positives et constructives» du nouveau gouvernement de cette dernière, déclarations reprises expressément par le président allemand Frank-Walter Steinmeier qui a souligné, s’adressant à Sa Majesté le Roi que « le Maroc a entrepris sous Votre conduite de vastes réformes ». (…)Le message du Président Steinmeier a été, on ne peut plus clair et sincère, quant à la volonté de son pays de renouer la coopération diversifiée, multidimensionnelle et conjoncturellement ciblée et de développer davantage les échanges entre les deux pays.Reste toutefois à s’interroger si entre tous ces propos élogieux et ces annonces de bonnes intentions prometteuses, Berlin ne sera pas enclin d’observer l’injonction du Souverain quant à la nécessité d’inclure les provinces du Sud marocain dans tous les partenariats envisagés avec le Royaume du Maroc, condition sine qua non pour leur conclusion et leur réussite …