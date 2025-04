Bellaarouch, Zekri, Aït Chiekh, Ouazzane et Belmokhtar : Cinq Marocains dans le onze type

20/04/2025

Cinq joueurs marocains figurent dans le Onze type de la 15e édition de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans de football (CAN U17), qui a pris fin samedi avec le sacre de la sélection du Maroc.



Il s’agit du gardien de but Chouaib Bellaarouch, du latéral droit Moncef Zekri, du défenseur central Driss Aït Chiekh, du milieu offensif Abdellah Ouazzane et de l’ailier gauche Ilies Belmokhtar.

Selon le site web de la Confédération africaine de football (CAF), Bellaarouch, issu de l’Académie Mohammed VI de football, a été l’un des grands artisans du sacre marocain.



“Solide sur sa ligne, impérial dans les airs et décisif lors de la séance de tirs au but en finale contre le Mali, il repart logiquement avec le prix de meilleur gardien du tournoi. Un dernier rempart à la sérénité déconcertante pour son âge”, commente le site “cafonline.com”.



Concernant Zekri, la CAF souligne qu’il est “toujours juste dans ses montées, précis dans ses centres”, mettant en avant sa complicité avec Ouazzane dans les phases offensives, qui “a souvent déstabilisé les défenses adverses”.



Aït Chiekh, lui, est le ”dynamiteur du couloir”, qui a “incarné la fougue marocaine”, selon le site, qui poursuit: “Solide défensivement et tranchant dans ses projections, il a souvent offert une solution supplémentaire au bloc offensif”.



Quant à Ouazzane, il est qualifié de “maître à jouer”. “Elégant, lucide, doté d’un pied gauche soyeux, le joueur de l’Ajax Amsterdam a éclaboussé la compétition de son talent. Elu joueur du tournoi, il a dirigé les opérations avec un sang-froid et une maturité bluffants”, lit-on dans l’article.



Enfin, Belmokhtar a été encensé pour sa rapidité, technicité et altruisme qui ont posé des difficultés aux défenses adverses.

“Rapide, dribbleur, inspiré, Belmokhtar a fait des misères aux latéraux adverses. Percutant et altruiste, il a été une menace constante, tout en se mettant au service du collectif”, souligne Cafonline.com.



Les autres joueurs retenus dans le onze type sont Issouf Dabo (Burkina Faso), Vaboué Doumbia (Côte d’Ivoire), Issa Tounkara (Mali), Seydou Dembélé (Mali), Ashsaraf Tapsoba (Burkina Faso) et Alynho Haidara (Côte d’Ivoire).